Anwohner verzweifelt: Diese Straße gibt's weder für Amazon noch für Google

Anwohner dieser Straße haben riesige Probleme: Pakete werden nicht zugestellt, Navigationsgeräte finden die Adresse nicht, Ummeldungen - etwa bei Versicherungen - sind nicht möglich.

Lüdenscheid - Die Umbenennung einer Straße in der NRW-Stadt Lüdenscheid bei Dortmund sorgt für massive Probleme. Die dortigen Anlieger sind in ungeahnte Schwierigkeiten geraten - in erster Linie wegen fehlender Einträge der neuen Adresse in wichtige Datenbanken, wie come-on.de* berichtet.

Seit die Straße "Am Stülberg" in "Stüttinghauser Höfe" umbenannt worden ist, werden den Bewohnern keine Lieferungen zugestellt, Navigationsgeräte finden die Anschrift nicht und Ummeldungen – etwa bei Versicherungen – sind nicht möglich. Eine Lösung des Problems ist laut come-on.de in weiter Ferne.

*come-on.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.