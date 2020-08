Apple hat für seinen Kartendienst Maps Kamera-Autos auf die Straßen in NRW geschickt. Bis Oktober fahren sie auch durch Dortmund, Essen und Düsseldorf.

Dortmund/NRW – Wer in NRW derzeit ein weißes Auto mit einer großen Kamera auf dem Dach an sich vorbeifahren sieht: bitte lächeln! Denn der US-Konzern Apple sammelt mit Kamera-Autos wieder Daten für seinen Dienst Apple Maps. Genutzt werden sollen sie vorerst aber nicht, berichtet RUHR24.de.*

Konzern Apple Inc. CEO Tim Cook Sitz Cupertino, Kalifornien, USA Mitarbeiter ca. 137.000 weltweit Jahresumsatz 260 Milliarden US-Dollar (2019)

Apple Maps: Kamera-Autos sammeln Daten von Straßen in zahlreichen Städten in NRW

Apple selbst nennt die Kameratouren auf einer Info-Seite "Vermessungsfahrten". Dabei würden Daten gesammelt, um Apple Maps zu verbessern. Außerdem sollen sie für den Dienst "Look Around" (deutsch: "Umsehen") genutzt werden. Das Tool entspricht in etwa "Streetview" von Google Maps, wird in Deutschland für Nutzer derzeit aber noch nicht angeboten.

+ Kamerawagen von Apple fahren durch alle großen deutschen Städte. © Andrej Sokolow/picture alliance/dpa

Wo die Kamera-Autos von Apple nicht fahren können - etwa in Fußgängerzonen - sollen tragbare Systeme zu Einsatz kommen. Welche Daten Apple dabei genau sammelt, verrät der Tech-Konzern auf der Info-Seite jedoch nicht. In erster Linie soll damit nach Angaben des Unternehmens das Kartenmaterial verbessert werden. Zuletzt hatte Apple unangekündigt Daten der Nutzer aus iCloud gelöscht.*

Apple Kamera-Autos in NRW: Privatsphäre soll gewahrt werden - E-Mail-Adresse für Beschwerden

Dabei verspricht Apple zwar, dass etwa Kennzeichen von Autos sowie Gesichter unkenntlich gemacht werden, bevor diese in "Look Around" veröffentlicht werden. Wann der Dienst in Deutschland an den Start gehen soll, ist noch unklar.

Doch was tun, wenn der Wagen schon an eurem Haus vorbeigefahren ist, ihr die Fotos davon aber nicht veröffentlicht haben wollt? Unter der E-Mail-Adresse MapsImageCollection@apple.com kann man sein Haus sowie Gesichter verpixeln lassen. Dazu muss man jedoch etwa mit einer Stromrechnung nachweisen, dass man auch Eigentümer des Grundstücks ist und den ungefähren Zeitpunkt der Aufnahme angeben. Die Verbraucherzentrale NRW hat dazu einen Mustertext verfasst.

Apple: Durch diese Städte in Deutschland und NRW fahren die Kamera-Autos

Apple hat eine lange Liste an Städten (PDF) und Landkreisen in Deutschland veröffentlicht, in denen die Kamera-Wagen unterwegs sind. Darunter sind auch viele Städte in NRW, in denen die Fahrzeuge bis Mitte Oktober Daten sammeln.

Heute in Moers gesehen - zwei Stück.

Apple schickt Kamera-Autos für seinen Dienst „Look Around“ durch die Gegend. Scheint anders als damals bei Street View niemanden richtig zu stören. pic.twitter.com/sVDA89ftBj — speybridge (@speybridge) July 29, 2020

Seit dem 15. Juni bis zum 15. beziehungsweise 25. September sind die Kamera-Wagen von Apple etwa in diesen Städten unterwegs:

Düsseldorf

Duisburg

Oberhausen

Mülheim an der Ruhr

Bottrop

Gelsenkirchen

Münster

Recklinghausen

Vom 3. Juli bis zum 10. Oktober fahren die Apple-Autos durch diese Städte in NRW:

Bochum

Dortmund

Hagen

Hamm

Herne

Im Oktober 2020 sollen die Fahrten der Kamera-Autos von Apple in Deutschland abgeschlossen sein. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

