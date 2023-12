Wolfgang Grupp: Rente sollte für Akademiker und Arbeiter anders geregelt sein

Von: Sina Alonso Garcia

Wenn es nach Trigema-Chef Wolfgang Grupp (m.) geht, sollte man bei der Frage nach dem Renteneintritt zwischen Akademikern und Arbeitern unterscheiden. © Imago/Bihlmayerfotografie/Imago/VIADATA/dpa/Felix Kästle (Fotomontage BW24)

Wolfgang Grupp gilt als Verfechter klassischer Ausbildungsberufe. Wenn es nach ihm geht, sollten Nicht-Akademiker in Sachen Rente fairer behandelt werden.

Burladingen – Der Trigema-Chef spricht sich in einem Dialogforum dafür aus, die Rentenregelung hinsichtlich der erbrachten Leistung anzupassen. Wie BW24 berichtet, sollten laut Wolfgang Grupp Arbeiter früher in Rente dürfen als Akademiker. Der Patriarch ist überzeugt: „Wir müssen wissen, was die Leute an Berufsjahren mitbringen.“

Während manche seiner Mitschüler an der Volkshochschule bereits in jungen Jahren die Betriebe ihrer Eltern übernommen hätten, habe er selbst BWL in Köln studiert, sagt Grupp. Seine Studienzeit sei jedoch alles andere als anstrengend gewesen.