Asiatische Hornisse in NRW: Nun gibt es auch erste Sichtungen in Bottrop

Von: Jonah Reule

Die Asiatische Hornisse ist an einigen Stellen auffallend schwarz. (Archivbild) © Axel Heimken/picture alliance/dpa

Die Asiatische Hornisse ist erstmals in Bottrop gesehen worden. Um heimische Bienen besser zu schützen, können Einwohner helfen.

Bottrop – Seit mehreren Monaten breitet sich die Asiatische Hornisse in Deutschland aus. In NRW wurden die Tiere aus Südostasien seither über 100 Mal gesehen. Im Oktober gab es auch erste Sichtungen in Bottrop. Die Stadt Bottrop sprach daraufhin von einer „neuen Bedrohung für die heimischen Bienenvölker“. Um Bienen besser zu schützen, können auch Menschen vor Ort mithelfen.

wa.de zeigt, wie sich Menschen in Bottrop verhalten sollen, wenn sie eine Asiatische Hornisse sehen.