Asiatische Tigermücke in NRW gesichtet – wo sie vorkommt, wie man sie erkennt

Die Asiatische Tigermücke wurde 2023 bereits in NRW gesichtet – breitet sie sich hier nun aus? (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Die Asiatische Tigermücke wurde 2023 in NRW gesichtet. Sie kann gefährliche Krankheiten übertragen. Alles, was man zum Blutsauger wissen muss.

Köln – Bei den derzeit noch hohen Temperaturen in NRW fühlen sich nicht nur Menschen besonders wohl – auch Mücken haben Hochsaison. Doch nicht nur die bekannten, einheimischen Stechmücken sind unterwegs: Mit der Asiatischen Tigermücke ist ein echter Exot in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht. Die Tiere übertragen unter anderem das gefährliche Dengue-Fieber.

24RHEIN erklärt, wo die Mücke in NRW bereits gesichtet wurde und wie man sie erkennt.