Neue Daten über Nebenwirkungen: Komplettes Bundesland stoppt Astrazeneca-Impfung bei allen unter 60

Nach weiteren Fällen von Hirnvenenthrombosen in Deutschland hat nun das erste Bundesland Astrazeneca-Impfungen für Menschen unter 60 Jahren gestoppt.

Update vom 30. März, 13.30 Uhr: Jetzt setzt das gesamte Land Berlin die Corona-Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca für alle Menschen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Das gab Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag bekannt und verwies auf neue Daten über Nebenwirkungen. Sie bezeichnete dies als „Vorsichtsmaßnahme“. Entsprechende Termine in Impfzentren werden laut Kalayci erst einmal abgesagt. Das Land wolle nun die Beratungen auf Bundesebene und Stellungnahmen der Fachleute wie des Paul-Ehrlich-Instituts abwarten.

Erstmeldung vom 30. März: Berlin - Die landeseigenen Berliner Kliniken Charité und Vivantes stoppen vorerst die Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca bei Frauen unter 55 Jahren. Das bestätigte eine Sprecherin am Dienstag.

„Obwohl in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten sind, will die Charité hier vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten“, teilte die Universitätsklinik gegenüber dem Tagesspiegel mit. „Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind“, erklärte Charité-Sprecherin Manuela Zingl die Entscheidung gegenüber der dpa.

Corona-Impfung von Astrazeneca: Charité und Vivantes-Kliniken mit Impf-Stopp bei Frauen unter 55

Die Charité habe in der Corona-Pandemie bisher rund 16.000 Erst- und Zweitimpfungen an ihr Personal verabreicht. „Davon entfiel der größte Teil auf Astrazeneca“, sagte Zingl weiter. Seit dem Jahreswechsel waren an der Charité und in den Vivantes-Kliniken zunächst Pflegekräfte und Ärzte auf Covid-19-Stationen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer* geimpft worden, wie der Tagesspiegel berichtet.

Das Personal anderer Stationen, zuletzt auch patientenferne Mitarbeiter, seien demnach in den vergangenen Wochen mit Astrazeneca geimpft worden. Ob die Personen, die eine Erstimpfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff erhalten haben, auch eine Zweitimpfung des Präparats erhalten, sei zunächst unklar.

In Nordrhein-Westfalen sprachen sich die Leiter von fünf der sechs Unikliniken für einen vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca aus. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und den Landesgesundheitsminister, der der dpa vorliegt.

Corona-Impfung von Astrazeneca: Impf-Stopp bei jungen Frauen im Kreis Euskirchen

Bereits am Montag (29. März) hatte der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen die Astrazeneca-Impfung für Frauen unter 55 Jahren gestoppt*. Eine 47 Jahre alte Frau hatte dort wenige Tage nach der Impfung eine Sinusvenenthrombose erlitten und war gestorben. Auch eine 28 Jahre alte Frau war nach der Impfung an einer solchen Thrombose erkrankt. Sie befindet sich nach Angaben des Kreises „in einem stabilen Zustand und wird in einer Spezialklinik versorgt“. Die Zusammenhänge werden derzeit noch überprüft.

Auch am Dienstag (30. März) erhielten Frauen im Kreis Euskirchen, die jünger sind als 55 Jahre, keine Corona-Impfung* mit dem Wirkstoff von Astrazeneca. „Alles andere geht normal weiter“, erklärte der Kreissprecher. Das Landesgesundheitsministerium erklärte zur Aussetzung der Impfung, es handele sich „um eine medizinische Entscheidung, die vorsorglich vor Ort getroffen worden ist“.

Corona-Impfstoff von Astrazeneca: Stiko berät über Anpassung der Impfempfehlung

Alle Daten zu möglichen Nebenwirkungen bei Impfstoffen liefen beim Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut (RKI)* zusammen. Nach Informationen des Ministeriums berate die Ständige Impfkommission derzeit, „ob aufgrund der Meldungen der vergangenen 10 Tage, eine erneute Anpassung der Impfempfehlung erforderlich ist“.

Nach einem vorsorglichen Impf-Stopp in Deutschland sprach sich die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) für den Impfstoff von Astrazeneca aus. Auch das Paul-Ehrlich-Institut, die oberste Impfbehörde in Deutschland, folgte der Empfehlung. Der Nutzen der Impfung überwiege angesichts der Schwere einer Covid-19-Infektion. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zwischenzeitlich bereits Impf-Privilegien für junge und jüngere Frauen ins Spiel gebracht, die Bedenken wegen Astrazeneca-Impfungen haben. (ph/dpa)

