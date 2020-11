Paar im Audi mit Tempo 40 auf der Autobahn – ihre Ausrede ist kurios - Polizei reagiert prompt

Ein Paar aus dem Allgäu hat bei Kempten für Aufregung gesorgt und schließlich die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Polizeistreifen staunten nicht schlecht – gleich beide Fahrzeuginsassen hatten Probleme.

Kempten – Zunächst war das Paar in seinem älteren Audi* A4 (Baujahr 2002) einer Streife der Bundespolizei auf der Autobahn A7 aufgefallen. Die beiden fuhren in aller Seelenruhe dahin – mit knapp 40 km/h. Damit waren sie nicht nur ein Verkehrsärgernis – sondern auch eine echte Gefahrenquelle. Die Beamten stoppten das schleichende Fahrzeug auf dem Seitenstreifen und kontrollierten die Insassen. Als Grund für die viel zu geringe Geschwindigkeit gab die 62-jährige Fahrerin an, sich mit ihrem Beifahrer unterhalten zu haben. Befragt zu Grund und Ziel der Fahrt machte sie wirre Angaben.

Eine unterdessen verständigte Streife der Verkehrspolizeiinspektion Kempten geleitete den Audi A4 schließlich von der Autobahn auf einen nahegelegenen Pendlerparkplatz. Dabei ordnete sich die 62-Jährige jedoch anstatt zum Linksabbiegen auf dem Geradeaus-Fahrstreifen ein. Als für diesen die Ampel auf Grün schaltete, bog die Frau jedoch trotzdem nach links ab – obwohl die Ampel hierfür noch auf Rot stand. Daraufhin wurde ihr von den Streifenpolizisten zur Vermeidung drohenden Unheils die Weiterfahrt untersagt. Anschließend setzte sich ihr 78-jähriger Begleiter hinters Steuer. Es stellte sich jedoch heraus, dass auch der Mann nicht mit seinen Fahrkünsten überzeugen könnte. Den kompletten Artikel zu dem im Doppelpack fahruntüchtigen Paar im Audi lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks