„Auf Adrenalin-Kick gemünzt“: Köln bekommt neue Skywalk-Attraktion

Von: Johanna Werning

Künftig sollen Besucherinnen und Besucher über den Bogen der Lanxess Arena laufen können (Archivbild). © Eduard Bopp/Imago

Die Lanxess Arena in Köln lockt neben Konzerten und Events bald mit einem weiteren Highlight – und zwar in luftigen Höhen: 2024 soll ein Skywalk eröffnen.

Köln – In Köln soll es bald eine Attraktion für Kölnerinnen und Kölner sowie für Besucherinnen und Besucher geben und die ist komplett „auf Adrenalin-Kick gemünzt“, wie Lanxess Arena-Chef Stefan Löcher gegenüber 24RHEIN verrät. Denn das Besucher-Highlight befindet sich in 78 Metern Höhe – und ohne richtigen Boden. Der Plan: Ein Skywalk über dem Bogen der Lanxess Arena. „Ein derartiger Skywalk ist ein Projekt, bei dem es erstmal diverse Hürden zu überwinden gilt. So viele, dass es lange wie ein Traum erschien“, so Löcher. Bis jetzt: „Heute sind wir tatsächlich an einem Punkt angelangt, an dem dieser Traum zu einem realistischen Vorhaben geworden ist.“

24RHEIN erklärt, wie der Kölner Skywalk ablaufen soll und wann sich Besucherinnen und Besucher auf die Attraktion freuen dürfen.