Sechs Weihnachtsmärkte auf Schlössern und Burgen in NRW

Von: Sofia Popovidi

Der romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Merode startet am 29. November 2023 (IDZRNRW-Montage). © Bettina Strenske/imago & sepp spiegl/imago

Auch zahlreiche Burgen und Schlösser veranstalten 2023 Weihnachtsmärkte, die Besucher in eine andere Welt eintauchen lassen. Sechs romantische im Überblick.

Köln – Ob Schloss Grünewald, Burg Satzvey oder Schloss Merode: In NRW finden Besucher, auch abseits der Großsstädte, kleinere Weihnachtsmärkte vor einer historischen Kulisse. Viele Schlösser und Burgen laden den gesamten Dezember über zum Glühwein trinken auf ihren Weihnachtsmärkten ein.

Auf Schloss Türnich in Kerpen beispielsweise, werden die Buden und Ständen auf der barocken Hofanlage aus dem 17. Jahrhundert aufgebaut. Und auch auf Schloss Merode in Langerwehe hat ein besonderes Weihnachtsprogramm.

24RHEIN zeigt, welche Schlösser und Burgen in NRW besonders Weihnachtsmärkte haben.