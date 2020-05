Feuerwehrmann in Augsburg getötet - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Anfang Dezember starb ein Feuerwehrmann bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Personen erhoben.

Augsburg - Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Königsplatz in Augsburg Anfang Dezember 2019 hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei Personen erhoben. Darunter sind zwei zur Tatzeit Jugendliche sowie ein Heranwachsender. Das berichtet der Focus.

Feuerwehrmann stirbt nach Streit am Ausgburger Königsplatz - auch Begleiter wurde angegriffen

Zu der Tat kam es am 6. Dezember am Augsburger Königsplatz.* Der Feuerwehrmann (49) war mit seiner Frau und einem weiteren Paar in der Stadt unterwegs, als sie mit einer Gruppe in Streit gerieten. Eine Person aus der Gruppe schlug dem 49-Jährigen gegen den Kopf, er stürzte und blieb am Boden liegen. Auch der Begleiter (50) wurde geschlagen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

Sieben Personen kamen in Untersuchungshaft. Kurz vor Weihnachten wurden sechs von ihnen aus der U-Haft entlassen.* Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts München jedoch Beschwerde eingelegt. Daraufhin kamen die sechs Personen zurück in Untersuchungshaft.

