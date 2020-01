Mann (46) in Augsburg getötet - Nachbarn mit schrecklichem Verdacht

Im Dezember wurde in einem Augsburger Mehrfamilienhaus ein Mann getötet. Jetzt wurde dort eingebrochen - Nachbarn haben einen schlimmen Verdacht.

Am 8. Dezember wurde in einem Augsburger Mehrfamilienhaus eine Leiche gefunden.

Nach wie vor wurde kein Verdächtiger gefasst.

Anwohner haben nach einem Einbruch einen schlimmen Verdacht.

Augsburg - In einem Mehrfamilienhaus wurde am 8. Dezember die Leiche eines Mannes gefunden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, konnte das Tötungsdelikt bisher aber nicht aufklären.

Toter in Augsburg gefunden: Ermittlungen sind schwierig

An der Wohnungstür des 46-jährigen Opfers kleben mittlerweile mehrere Verschlusssiegel der Polizei, einige von ihnen sind zerrissen. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Ermittler waren seit der Tat mehrfach in der Wohnung. Polizeisprecher Siegfried Hartmann erklärter gegenüber der Zeitung, dass die Wohnung weiter versiegelt bleibe. „Die Kollegen wollen sich den Zutritt bewahren, falls sie noch mal nachschauen wollen. Es wohnt ja sonst auch niemand darin.“

Der Fall scheint knifflig zu sein. „Bislang gibt es noch kein eindeutiges Ergebnis“, sagte Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft der Augsburger Allgemeinen. Er sprach außerdem von schwierigen und komplexen Ermittlungen.

Leichenfund in Augsburger Mehrfamilienhaus: Anwohner haben schrecklichen Verdacht

Nicht jeder Bewohner fühlt sich nach der tödlichen Attacke vom 8. Dezember* sicher in dem Mehrfamilienhaus. Besonders, da vorige Woche wohl eingebrochen wurde, wie ein Anwohner der Zeitung erzählte. Demnach wurde in den Keller des Hauses eingebrochen, dort wurde auch die Leiche des Mannes gefunden.

„Mit einem Bolzenschneider wurden die Schlösser von fünf bis sechs Kellerabteilen aufgeknackt. Seltsamerweise wurde nichts gestohlen“, berichtete der Anwohner der Augsburger Allgemeinen. Er und einige andere Nachbarn hätten deshalb einen Verdacht: „Dass der Mörder zurückgekehrt ist und nach etwas gesucht hat.“

Mann (46) in Augsburg getötet: Anwohner mit Verdacht zu Fundort

Die Anwohner haben auch eine Vermutung, wieso der Tote im Keller aufgefunden wurde. „Entweder wurde er vom Täter dorthin gebracht oder er wollte durch den Keller zu seiner Mutter fliehen“. Die Mutter lebe laut der Zeitung nämlich im benachbarten Haus - beide sind durch den Keller verbunden. In einem Haus in Starnberg wurden am Sonntagabend (12. Januar) drei Tote gefunden. Angehörige hatten zuvor die Polizei gerufen.

