Feuer-Drama in Sankt Augustin: Zwei Feuerwehrleute sterben bei Brand in Motorrad-Laden

Von: Robin Dittrich, Kai Hartwig

Bei einem Brand in Sankt Augustin sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr gestorben. Der Brand ereignete sich in einem Motorradgeschäft.

Update vom 19. Juni, 06.13 Uhr: Nach einem Brand mit zwei toten Feuerwehrleuten in Sankt Augustin bei Bonn sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte, dauern die Räumarbeiten jedoch noch mehrere Tage an. Ein Brandermittler werde sich vor Ort noch ein Bild machen müssen. Über die Räumarbeiten am Brandort hinaus sind die Stadt Sankt Augustin sowie das gesamte Bundesland Nordrhein-Westfalen in tiefer Trauer: Bei dem Löscheinsatz waren zunächst zwei Feuerwehrleute vermisst worden. In den frühen Morgenstunden gab es dann die Gewissheit, denn während der Bergungsarbeiten wurden beide tot aufgefunden, wie die Stadt per Facebook mitteilte.

Bei den beiden Vermissten handele sich um einen Mann und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr, hatte Bürgermeister Max Leitterstorf noch am Sonntagnachmittag gesagt. „Dieses tragische Ereignis macht uns alle bestürzt und fassungslos“, betonte er nach dem Fund der Leichen. „In erster Linie sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl bei den Familien und Angehörigen der beiden sowie bei ihren Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin“, hieß es weiter. Die Stadt werde die beiden Mitglieder der Feuerwehr nie vergessen.

Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr werden nach Verpuffungen während eines Brandes in Sankt Augustin vermisst. © Ralf Klodt/dpa

Schwerer Brand in Sankt Augustin (NRW): Zwei Feuerwehrleute kommen beim Löscheinsatz ums Leben

Update vom 18. Juni, 21.04 Uhr: Nach einem Brand in Sankt Augustin verkündete der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) am späten Sonntagnachmittag den Tod zweier Feuerwehrleute. Ein Sprecher der Stadt Sankt Augustin sagte am Abend der Deutschen Presse-Agentur, die Löscharbeiten am Einsatzort würden andauern. Demnach gab er ebenfalls an, dass die beiden Feuerwehrleute nach wie vor als vermisst gelten. Die Suche nach den beiden vermissten Einsatzkräften der Feuerwehr dauere an. Im Rathaus tage dazu ein Einsatzstab. Vor Ort seien auch Feuerwehren aus anderen Gemeinden.

Update vom 18. Juni, 19.19 Uhr: Auch der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) geht nicht mehr davon aus, dass die beiden nach einem Brand in Sankt Augustin vermissten Feuerwehrleute noch lebend gefunden werden. „In Sankt Augustin (NRW) sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Weitere Kräfte wurden verletzt“, hieß es auf dem offiziellen DFV-Twitter-Account. „Wir sind erschüttert! Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen, bei den Verletzten und natürlich bei allen Kameraden vor Ort“, wurde DFV-Präsident Karl-Heinz Banse zitiert.

Bei einem Brand in Sankt Augustin nahm der Einsatz für zwei Feuerwehrleute ein tragisches Ende. © Ralf Klodt/dpa

Laut einem WDR-Bericht wurden „einzelne Einsatzkräfte bereits kurz nach Beginn des Einsatzes psychologisch betreut“. Dies könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass der Feuerwehr-Einsatz einen tragischen Verlauf nahm.

Brand in Sankt Augustin (NRW): Zwei Feuerwehrleute wohl bei Einsatz gestorben

Erstmeldung vom 18. Juni, 18.12 Uhr: Sankt Augustin – Bei einem Brand in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) sind zwei Feuerwehrleute offenbar ums Leben gekommen sein. „Wir müssen leider vom Schlimmsten ausgehen“, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU): „Es ist wahrscheinlich der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin. Es handelt sich um erfahrene Feuerwehrleute, einen Mann und eine Frau.“

Nach offiziellen Angaben wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin um 11.18 alarmiert. In einem Motorradgeschäft war ein Feuer ausgebrochen. Bereits nach kürzester Zeit bildete sich eine schwarze Rauchwolke, weshalb die Warn-App NINA Alarm schlug. Die Leitstelle vermeldete, dass Fenster und Türen geschlossen bleiben sollten – zudem wurde empfohlen, die Klimageräte auszuschalten. Das Feuer in dem Geschäft entwickelte sich schnell zu einem Großbrand. Bei dem Einsatz wurden zehn Feuerwehrleute und ein weiterer Mensch leicht verletzt. Fünf von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Knapp 200 Retter sind mit den Löscharbeiten beschäftigt

Mehr als 200 Einsatzkräfte versuchten, den Brand in dem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Die Brandursache war zunächst unklar. Die beiden mutmaßlich verstorbenen Einsatzkräfte galten als vermisst, nachdem es laut Medienberichten zu mehreren Verpuffungen kam. Auch am Nachmittag gab es noch keine Spur von ihnen.

Bei einem Brand in Sankt Augustin sind höchstwahrscheinlich zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr gestorben. © Sascha Thelen/dpa

Wie Bürgermeister Leitterstorf beschreibt, wurden „die Angehörigen der Einsatzkräfte bereits darüber informiert“, dass man deren Tod befürchte. Derweil bat die Stadt Sankt Augustin ihre Anwohnerinnen und Anwohner, sich während des Einsatzes von der Brandstelle fernzuhalten, damit die Löscharbeiten nicht behindert werden. Zudem wurde ein Bürgertelefon eingerichtet: Betroffene können sich unter der Telefonnummer 02241 243-547 an die Stadt wenden. (kh/rodi mit dpa/afp)