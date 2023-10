„Aktenzeichen XY“: Zwei rätselhafte Vermisstenfälle aus Bayern – Zahlreiche Hinweise nach ZDF-Sendung

Von: Martina Lippl

Zwei Frauen aus Bayern gelten seit Jahren vermisst. Bei „Aktenzeichen XY“ rollt die Kripo die Fälle wieder auf. Jetzt gibt es zahlreiche Hinweise von Zuschauern.

Update vom 27. Oktober, 6:12 Uhr: Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...Vermisst“ am Mittwochabend, sind bei der Polizei Hinweise zu zwei Frauen aus Bayern eingegangen, die seit Jahren als vermisst gelten. Im Fall der seit über 16 Jahren vermissten Monika Liebl aus Erding habe es etwa 25 Hinweise gegeben, die nun geprüft werden, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Auch im Fall der seit Oktober 2016 vermissten Eva-Maria Disch aus Kochel am See gibt es neue Spuren. Laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd seien dazu mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Zwei rätselhafte Vermisstenfälle aus Bayern bei ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“

Ursprungsmeldung vom 25. Oktober 2023: Grünwald – Die beiden Vermisstenfälle aus Bayern stehen in keinem Zusammenhang. Doch in beiden Fällen von Monika Liebl aus Erding und Eva-Maria Disch aus Kochel am See tauchten im Rahmen der Ermittlungen offenbar Wendungen und Spuren auf, die bisher unerklärlich sind. Mit der aktuellen ZDF-Spezialsendung „Aktenzeichen XY...Vermisst“ könnte sich das jetzt ändern.

Der Fall Monika Liebl aus Erding bei „Aktenzeichen XY...Vermisst“

Monika Liebl aus Erding wird seit 2007 vermisst. Die damals 41-Jährige telefonierte am Abend des 20. Juli 2007 noch mit ihrer Mutter. Am nächsten Morgen findet ein Spaziergänger am Ufer des Kronthaler Weihers in Erding ihre Handtasche mit einer größeren Menge Bargeld. Ein Raubmord schied damit aus. Polizeitaucher suchten den Badeweiher ab. Keine Spur von der Vermissten. Das Auto von Monika Liebl – ein Ford Ka – parkte laut Polizei in der Erdinger Innenstadt.

Nach einem anonymen Tipp 2018 suchte die Kripo einen Schrebergarten ab – ohne Erfolg. Mehr als 16 Jahren ist Monika Liebl jetzt verschwunden. Die Kripo wendet sich nun über die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...Vermisst“ an die Öffentlichkeit und erhofft sich von der Ausstrahlung am Mittwochabend (25. Oktober, 20.15 Uhr im ZDF) eigenen Angaben zufolge „neue sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen.“

Monika Liebl aus Erding (links) ist seit 2007 verschwunden. Auch von Eva-Maria Disch aus Kochel am See fehlt seit 2016 jede Spur. © Polizei

45-Jährige aus Kochel am See seit 2016 verschwunden: Vermisstenfall Eva-Maria Disch bei „Aktenzeichen XY“ eine Wende?

Auch im Fall der vermissten Eva-Maria Disch aus Kochel am See setzt die Kripo auf Impulse durch „Aktenzeichen XY“. Die damals 45-Jährige verließ offenbar zu Fuß am 13. Oktober 2016 ihre Wohnung in der Nähe der Grundschule in Kochel. Mehrere Augenzeugen wollen Eva-Maria Disch an diesem Tag noch gesehen haben. Doch bis heute fehlt von ihr jede Spur.

Neben den zwei Vermisstenfällen aus Bayern behandelt „Aktenzeichen XY...Vermisst“ auch einen mysteriösen Backpacker-Fall. Ein Deutscher (23) ist auf seiner Reise nach Gran Canaria spurlos verschwunden.

Vermisstenfälle in Deutschland – So viele gibt es laut BKA

In Deutschland werden Vermisstenfälle elektronisch registriert, teilt das Bundeskriminalamt (BKA) auf seiner Webseite mit. Dabei würden täglich etwa 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst und etwa die gleiche Anzahl wegen „Erledigung gelöscht“.

So waren am 1. Januar 2023 rund 9.300 Fälle vermisster Personen in Deutschland verzeichnet. In dieser Zahl seien Vermisstenfälle enthalten, die sich innerhalb weniger Tage aufklärten, aber auch Personen, die seit vielen Jahren als vermisst gelten.

Laut dem Bundeskriminalamt (BKA) liegt der Anteil, der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden bei etwa drei Prozent. Mehr als die Hälfte der Vermissten-Fälle erledigten sich innerhalb der ersten Wochen. Binnen einer Monatsfrist klären sich dem BK zufolge bereits über 80 Prozent. (ml)