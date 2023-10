Wolfgang Grupp bescheiden: „Gebe als Schwabe nur Geld für Sinnvolles aus“

Von: Sina Alonso Garcia

Mit seiner Textilfirma Trigema hat sich Wolfgang Grupp ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Dennoch lebt er laut eigenen Angaben bescheiden und kauft sich nur das, was er wirklich braucht.

Burladingen - Villen, schicke Autos und ordentlich Prunk: So stellen sich viele Menschen das Leben der Superreichen vor. Tatsächliche Einblicke in die Welt der Wohlhabenden erhalten jedoch die wenigsten. So bleiben die gut Betuchten gerne unter sich oder leben zurückgezogen. Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz etwa versteckt sich seit Jahrzehnten vor der Öffentlichkeit. Völlig anders handhabt es Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Trotz seines beachtlichen Vermögens scheut sich der Unternehmer nicht, sein Privatleben in den Medien zu zeigen. Nach außen gibt er sich stets bodenständig und vernünftig, was seinen Umgang mit Geld betrifft.

Laut eigenen Angaben kauft Grupp sich nur das, was er wirklich braucht. So sieht er etwa seinen Privathubschrauber als notwendige Investition. Wie er erklärt, brauche er den Helikopter, um regelmäßig die Trigema-Testgeschäfte zu besuchen und kontrollieren zu können. Auf unnötigen Luxus verzichte er. „Ich gebe als Schwabe nur Geld für Sinnvolles aus“, betonte er zuletzt auch auf einem Vortrag in Stuttgart.

Der Trigema-Hubschrauber mit der Aufschrift „Hallo Fans“ ist Kult. Laut Wolfgang Grupp handelt es sich dabei jedoch nicht um eine Spielerei, sondern um eine notwendige Anschaffung. © IMAGO/Arnulf Hettrich/dpa/Felix Kästle(Fotomontage BW24).

Wolfgang Grupp überzeugt: Geld alleine kann nicht glücklich machen

Um zu definieren, was man wirklich braucht und was nicht, nutzt Grupp eine einfache Regel. Diese wendet er auch bei seinen Mitarbeitern im Büro an: „Wenn ich frage, warum jemand eine Sache auf dem Schreibtisch hat, der dann aber nur herum stottert, dann kommt sie weg.“ Bei Notwendigem könne man sofort erklären, wofür es gut sei. Zuhause werfe er kein Stück Brot weg, nur weil es etwa hart sei, sagte er dem Focus.

Zwar gibt Grupp zu, dass er alles, was er brauche, in Top-Qualität besitze. Im Büro erscheint er täglich in Maßanzügen. Auch sein Wohnhaus, umringt von einem 25.000 Quadratmeter großen Gartengelände und ausgestattet mit einem 45 Meter langen Pool, ist beachtlich. In einer SWR-Dokumentation führt der Patriarch durch seine Villa. Bei seinem Rundgang zeigt er einen Rittersaal, ausgestattet mit Trinkgefäßen aus Gold, sowie eine eigene Hauskapelle. Auch die 675 Quadratmeter große Grabanlage, die der Trigema-Chef sich in Burladingen hat bauen lassen, sorgt im Ort immer wieder für Gesprächsstoff.

„Das Schönste im Leben ist nicht, sein Geld zu zählen, sondern gebraucht zu werden“

Obwohl er sich offensichtlich das ein oder andere gönnt, ist der Trigema-Chef überzeugt: Geld alleine kann nicht glücklich machen. Wie er immer wieder in Interviews betont, bedeutet es ihm viel, Zeit mit seiner Frau Elisabeth sowie seinen Kindern Wolfgang und Bonita zu verbringen und sich außerdem mit Leidenschaft im Beruf auszutoben. „Das Schönste im Leben ist nicht, sein Geld zu zählen, sondern gebraucht zu werden“, so sein Credo.