Headhunter über Trigema-Nachfolge: „Bonita ist der Innenminister, Wolfgang Junior der Außenminister“

Von: Sina Alonso Garcia

Auf Grupp folgt doppelt Grupp: Trigema-Geschäftsführer Wolfgang Grupp geht in den Ruhestand und überlasst das Unternehmen seinen Kindern. Wie geht es jetzt weiter? Ein Headhunter verrät, wie er die Führungsstile von Bonita und Wolfgang Grupp Junior einschätzt und welche Fallstricke drohen.

Burladingen – Paukenschlag bei Trigema in Burladingen: Nach mehr als 50 Jahren zieht sich Wolfgang Grupp aus der Geschäftsführung zurück und übergibt das Zepter vollständig an seine Kinder. Bereits ab dem 1. Januar 2024 soll es so weit sein: Bonita (34) und Wolfgang Grupp Junior (32) übernehmen die Leitung des Unternehmens. Als gleichberechtigte Partner werden sie eines der bekanntesten Mittelstandsunternehmen in Deutschland führen.

Ganz ohne Risiken ist die Übergabe nicht. So scheitert in Deutschland jedes dritte Familienunternehmen an der Unternehmensnachfolge. Wie stehen die Chancen von Bonita und Wolfgang Grupp Junior, das Lebenswerk ihres Vaters erfolgreich weiterzuführen? Headhunter und Business-Experte Kaan Bludau analysiert die unterschiedlichen Führungsstile der beiden und verrät im Interview mit BW24 von IPPEN.MEDIA, mit welchen Änderungen bei Trigema nun zu rechnen ist.

Wie könnten sich Wolfgang Grupp Junior und Bonita Grupp in ihrer neuen Rolle einfinden? Headhunter Kaan Bludau wagt eine Prognose. © BludauPartners Executive Consultants GmbH/dpa/Sebastian Gollnow (Fotomontage BW24)

Herr Bludau, Sie sind spezialisiert auf die Beratung von Familienunternehmen. Was macht die Übergabe von Trigema so besonders?

Dass Wolfgang Grupp ein spezieller Typ ist, wissen wir ja. Er ist in der Vergangenheit medial sehr stark aufgetreten und in die Öffentlichkeit gegangen. Das macht er alles sehr gut. Aber was er besonders gut gemacht hat – tatsächlich hat er das seit Jahr und Tag schon professionell geplant – ist, dass irgendwann seine Kinder das Unternehmen übernehmen werden. Deshalb hat er die beiden ja auch schon mit der Muttermilch dahin entwickelt. Er selber hat damals ja auch das Unternehmen von seinem Vater übernommen und es war für ihn schon immer klar, dass es der nächste logische Schritt sein muss, die Firma in Familienhand zu belassen.

Headhunter über Bonita und Wolfgang Grupp Junior: „Aus meiner Sicht ein bisschen jung“

Inwiefern hat Grupp seine Kinder auf diesen Schritt vorbereitet?

Grupp hat alles darauf ausgerichtet, dass die Kinder irgendwann übernehmen können. Die Unternehmens-DNA wurde ihnen von Beginn an mitgegeben. Schon, als sie klein waren, haben sie bei den Näherinnen auf dem Schoß gesessen und wurden früh an den Umgang mit Medien gewöhnt. Nach einem BWL-Studium an Elite-Universitäten begann die berufliche Laufbahn beider Kinder mit Mitte 20 im Familienbetrieb. Grupp Junior betreut das B2B-Geschäft und den Vertrieb sowie die Digitalisierung, die Tochter verantwortet den Personalbereich und hat den Internethandel vorangetrieben. Das sind schon mal ganz wesentliche Geschäftsbereiche von Trigema, in denen sie Jahre lang gearbeitet haben und vorbereitet wurden. Und ihr Vater ist jetzt 81. Die Kinder sind aus meiner Sicht zwar noch ein bisschen jung, aber sie können sich da rein entwickeln. Grupp ist eben relativ spät Vater geworden.

Hat Sie die Entscheidung zur Doppelspitze überrascht? Grupp sprach ja lange Zeit davon, dass es nur einen Nachfolger geben könne.

Nein, also am Ende des Tages müssen es ja beide werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass der Familiensegen schief hängt. Auch, wenn ein Kind geeigneter dazu ist als das andere, muss man eine Regelung schaffen, die fair und gut ist. Grupp will ja ordentlich abtreten, mit einem guten Gefühl. Durch die Rollen, die er seinen Familienmitgliedern zugeteilt hat, hat er eine klare Hierarchie geschaffen. Er überträgt seiner Frau das Unternehmen als Gesellschafterin, Grupp Junior ist Gesellschafter und Geschäftsführer, die Tochter Mitglied der Geschäftsleitung. Damit ist Grupp Junior in einer gewichtigeren Position. Die Mutter hat einen großen Einfluss. Zwar ist sie operativ wahrscheinlich nicht in der Geschäftsführung tätig, aber sie wird wahrscheinlich die Klammer bilden und auch das letzte Wort haben. Ich kenne nicht die genauen Anteile der drei, Grupp Senior überträgt seine Anteile jedoch vollständig.

Trigema-Nachfolge: „Bonita kümmert sich um die Mitarbeiter, Wolfgang Junior ist das Aushängeschild“

Wie beurteilen Sie die Entscheidung, dass Wolfgang Grupp Junior – wie Sie sagen – eine wichtigere Position haben wird als seine Schwester?

Als gut. Er hat jahrelang den Vertriebsbereich verantwortet und war an der Kundenfront. Seine Rolle ist damit ein bisschen mehr nach außen gerichtet, die seiner Schwester nach innen. Sie leitet den Personalbereich und kümmert sich um die Mitarbeiter – das passt ja auch zu ihr. Grupp Junior ist derjenige, der als Vertriebler „an der Front“ kämpft, er ist das Aushängeschild. Das passt auch in das Wertesystem von Wolfgang Grupp rein – ein, wie wir wissen, eher konservativerer Zeitgenosse. Was aber keine Wertung enthalten soll, sondern eher positiv gemeint ist.

Kaan Bludau betreut nationale und internationale Großunternehmen und Konzerne bei der Besetzung von gehobenen und strategisch bedeutenden Top-Managementpositionen. © BludauPartners Executive Consultants GmbH

Welche Werte haben Wolfgang Grupp Senior zum Erfolg verholfen?

Er hat sich immer als sehr menschennah positioniert, aber das eben auch sehr konservativ. Er wusste von Anfang an genau, was er will und hat seine Familie sportlich in diese Richtung entwickelt. Seine Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, finde ich sehr gut. Ich habe ja mit vielen Familienunternehmen zu tun und nicht jedem gelingt dieser Schritt einfach. Es gibt genug Beispiele von Familienunternehmen, die ein großes Imperium haben, in denen der Sohn, sagen wir, Balletttänzer werden und die Tochter was Handwerkliches machen will. Es gibt Fälle, in denen die Kinder gar nichts mit dem Familienunternehmen zu tun haben wollen.

Familienunternehmen: Diese Fallstricke drohen bei der Übergabe an eigene Kinder

An welchen Fallstricken scheitern Familienunternehmen bei der Übergabe nach Ihrer Ansicht häufig?

Im Prinzip gibt es drei Dimensionen, die es abzubilden gilt oder die dabei wichtig sind. Jeder Familienunternehmer, gerade wenn das Unternehmen bereits seit mehreren Generationen besteht, wünscht sich ja, dass eine Folgegeneration die Firma irgendwann übernehmen kann. Aber manche Familienunternehmer haben keine Kinder. Das ist die erste Dimension. Also müssen die jemanden von extern mit reinnehmen, einen Fremdgeschäftsführer einstellen oder das Unternehmen verkaufen. Die zweite Dimension: Man hat Kinder, diese wollen aber aus verschiedenen Gründen nicht ins Unternehmen eintreten. Die dritte Dimension: Es gibt Kinder, die wollen, aber nicht können. Weil sie niemals das Unternehmen in der Komplexität so weiterführen könnten wie der Gründer oder die Generation vor ihnen. Weil einfach nicht jeder dazu konstituiert ist.

Meinen Sie, es ist auch eine Frage der Erziehung, ob eine Übergabe gelingt?

Ja, ich glaube, dass es zwei Drittel Erziehung und ein Drittel Genetik ist. Nicht jeder wird als Unternehmerpersönlichkeit geboren. Wenn jemand aber schon mal Grundpotenziale mitbringt, kann man die gut schärfen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was einem vorgelebt wird. Meiner Erfahrung nach, denken Leute, deren Eltern Unternehmer sind, ebenfalls häufig sehr unternehmerisch. Die arbeiten auch mal mehr, sind nicht so dogmatisch, denken nicht in Stechuhren oder an Überstundenvergütung. Sondern die haben viel stärkere Managerpotenziale. Ein Manager denkt nicht in Überstunden. Ein Manager denkt ans Ziel. Wie erreicht man ein Ziel und wie muss ich das in operative Maßnahmen runterbrechen?

„Eine traumhafte Chance“: Trigema-Nachfolger erben „Basis, auf der man aufbauen kann“

Wolfgang Grupp steht für „100 Prozent made in Germany“ und hält nichts von Unternehmensberatungen. Könnte es sein, dass Bonita und Wolfgang Grupp Junior das Unternehmen globaler aufstellen und sich auch mal Hilfe von außen holen?

Klar, man kann aus der Substanz was machen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, macht mit 1.200 Mitarbeitern über 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist schon mal eine Basis, auf der man aufbauen kann. Bislang hat Trigema mit seiner deutschen Herstellung und seinen deutschen Werten keinen besonders globalen Charakter. Grupp hat aus meiner Sicht alles hervorragend gemacht, aber er ist kein Global Player. Die Digitalisierung des Unternehmens wurde bereits in Angriff genommen und umgesetzt – was man am Thema Internethandel und Onlineshop sieht. Das hat Grupp ja, wie ich gut finde, alles zugelassen. Aber es geht noch weiter und perspektivisch könnte man sich zum Beispiel auch Know-how von extern holen. Ich glaube, dass die Kinder, einfach weil sie jünger sind und Impulse und Erfahrungen von außen und von Unis mitgenommen haben, sicherlich nochmal anders führen und andere Themen einbinden werden als Grupp Senior.

Kaan Bludau Kaan Bludau ist Gründer und Geschäftsführer von BludauPartners Executive Consultants GmbH. Er verantwortet das Kerngeschäft des Executive Search und betreut nationale und internationale Großunternehmen und Konzerne bei der Besetzung von gehobenen und strategisch bedeutenden Top-Managementpositionen, in der Beurteilung von Führungskräften sowie bei der strategischen Neuausrichtung von Unternehmensorganisationen. Bludau kann auf mehr als 25 Jahre aktive Beratungserfahrung zurückblicken und hat sich in diesem Zeitraum einen Namen als Berater und Impulsgeber gemacht.

Gibt es etwas, was Sie Bonita und Wolfgang Grupp jetzt raten würden – also strategisch?

Ja, den nötigen Respekt vor der Sache zu haben und es als Chance zu nehmen, persönlich zu wachsen und aus dem Unternehmen nochmal etwas Größeres, vielleicht etwas noch stärker international Agierendes zu machen. Sie sind mit 32 und 34 im besten Alter – eine traumhafte Chance! Ich persönlich hätte meine Kinder wahrscheinlich nochmal drei, vier Jahre länger arbeiten lassen, aber, weil er eben 81 ist, merkt er vielleicht, es ist ganz gut, die beiden da jetzt reinzubringen und sie ins kalte Wasser zu werfen.

Markengesicht Wolfgang Grupp: „Er ist stark in die Medien gegangen“

Welche Rolle spielt Grupps starke Medienpräsenz beim Erfolg von Trigema?

Wolfgang Grupp ist natürlich stark nach Außen gegangen und war das Aushängeschild für Trigema. Das macht es den Kindern nicht einfach, es ist aber natürlich logisch, dass sie da hinterhergehen, es sind ja schließlich Grupps. Dann stimmt die Story wieder. Eine Nachfolgeregelung bei Trigema außerhalb der Familie hätte gar nicht funktioniert – so wie er gelebt hat und wie stark er in die Medien gegangen ist.

Wie häufig kommt es vor, dass ein Familienunternehmen in der Familie bleibt?

Zuletzt habe ich in einer Studie gelesen, dass sich mehr als 70.000 Familienunternehmer in Deutschland einen Nachfolger aus der eigenen Familie wünschen, es jedoch nicht realisiert bekommen.

In Deutschland.

Ja. Das ist, finde ich, schon eine harte Zahl.

Wolfgang Grupp hat die Firma Trigema groß gemacht. Seine Kinder sollen das Unternehmen nun weiterführen. © Christoph Schmidt/dpa

Wie schätzen Sie die Führungsstile von Bonita und Wolfgang Grupp Junior ein?

Ich glaube, dass Bonita die Innenministerrolle einnimmt, weil ich glaube, dass sie eine sehr empathische Art hat, mit Menschen gut umgehen kann und in Bezug auf personalwirtschaftliche Themen gut aufgestellt ist. Sie wird die Belegschaft, glaube ich, ganz gut abholen. Grupp Junior wird persönlich auch stark sein. Wenn er im Vertrieb arbeitet, muss er ja auch die Kunden da draußen abholen und Vertriebspartner gewinnen. Das hat er unter Beweis gestellt, sonst hätte Trigema nicht so einen guten Ruf.

Wem von beiden trauen Sie zu, dass er irgendwann mehr in den Vordergrund tritt?

Wolfgang Grupp Junior, ganz eindeutig. Es gibt ja einen Grund, warum er Gesellschafter und Geschäftsführer ist und die Tochter Mitglied der Geschäftsleitung. Er wird das Aushängeschild sein und wahrscheinlich aus meiner Sicht der stärkere Part im Gesamtkontext.

„Man muss sehen, wie sie sich emanzipieren“ – wie viel Einfluss hat der scheidende Patriarch im Hintergrund?

Grupp Senior möchte trotz seines Ausscheidens als Geschäftsführer weiter im Unternehmen bleiben. Was glauben Sie, inwiefern er noch Einfluss nehmen könnte?

Das macht Sinn. Offiziell bringt er die Kinder in eine gewisse Selbständigkeit. Statistisch gesehen scheitert aber jede dritte Unternehmensnachfolge. Also das ist jetzt kein Spaziergang, da müssen er und seine Frau natürlich auch die Klammer bilden. Das birgt natürlich auch Konfliktpotenzial – also, wenn die Kinder womöglich das Gefühl bekommen, sie können nicht unabhängig und alleine Entscheidungen treffen. Man muss sehen, wie sich das entwickelt und wie sie sich emanzipieren. Interne Konflikte gab es ja schon, das hat man medial auch mitbekommen. Also ich glaube, da wird es schon heiße Diskussionen geben in Zukunft.

Was Grupp aber gemacht hat und das finde ich extrem spannend: Er hat seine Kinder maximal an die Familie gebunden und den Weg geebnet, dass sie die Familie als Oberstes priorisieren. Es geht nichts gegen die Familie, das hat Wolfgang Grupp immer geprägt. Die Grupps haben einen enorm starken Familienzusammenhalt und deswegen sind die Kinder ja auch überhaupt dazu bereit und in der Lage, das Familienerbe weiterzuführen. Das heißt, sie sind schon aus den Kinderschuhen heraus in die Richtung entwickelt worden von Wolfgang Grupp und seiner Frau. Das ist daraus abzuleiten und da muss ich nicht mit ihm gesprochen haben, um das zu erkennen.