Kölnerin schmuggelt Kunstwerk einfach in Ausstellung: Bundeskunsthalle nimmt‘s mit Humor

Von: Sofia Popovidi

Ein unerwarteter Fund in der Bundeskunsthalle: Bei einer Ausstellung taucht ein selbstgemaltes Gemälde auf. Jetzt wurde die unbekannte Künstlerin gefunden.

Bonn – Während andere gestohlene Kunst wieder zurück ins Museum bringen, wurde die Bundeskunsthalle in Bonn um ein Kunstwerk reicher. Bei dem Abbau einer abgeschlossenen Ausstellung in der Bundeskunsthalle stellten die Kuratoren fest, dass plötzlich ein fremdes Gemälde an der Wand hing. „Jemand hat uns ein – mutmaßlich selbstgemaltes – Bild in die Ausstellung gehängt“, schreibt die Bundeskunsthalle am Donnerstag auf Facebook. Damit hatte die Bundeskunsthalle plötzlich ein Bild mehr.

Selbstgemaltes Kunstwerk in Bundeskunsthalle in Bonn entdeckt

Dieses Gemälde einer Frau wurde in der Bundeskunsthalle heimlich aufgehängt. Jetzt wurde die Künstlerin dahinter gefunden. © Bundeskunsthalle Bonn/dpa

„Wir finden das lustig und möchten den/die Künstlerin kennenlernen“, heißt es in dem Posting. Mit der Aufforderung „Also melde dich! Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort“, wurde nach dem unbekannten Künstler gesucht.

Ausstellungskuratorin Johanna Adam sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie könne nur mutmaßen, wie das Bild in die Ausstellung gelangt sei. „Das Bild ist nicht besonders groß, insofern könnte es jemand unter seinem Pulli versteckt haben.“ Das vermutlich selbstgemalte Bild sei nur etwa 20 Zentimeter groß. Auf jeden Fall könne es erst in den letzten Tagen passiert sein, andernfalls wäre es früher aufgefallen. „Dadurch, dass das Werk in einem Eckchen platziert wurde, in dem keine anderen Kunstwerke installiert waren – dort waren Hörstationen und Wandtexte und Fotos als Wandgrafik zu sehen – war an dieser Stelle auch kein Wachpersonal erforderlich“, so Adam. Die Ausstellung, die am Sonntag zu Ende ging, behandelte das Thema „Wer wir sind“ und hatte sich mit der deutschen Migrationsgeschichte beschäftigt.

Bundeskunsthalle in Bonn Die Bundeskunsthalle befindet sich in Bonn (NRW) und ist Ort der Kunst, Kultur und Wissenschaft. Im Zentrum des Programms steht die Kunst aller Epochen, einschließlich zeitgenössischer Kunst, sowie Ausstellungen zu kulturhistorischen Themen, Archäologie, Naturwissenschaft und anderen Wissensgebieten. Die Bundeskunsthalle entwickelt und präsentiert darüber hinaus ein eigenständiges Programm im Bereich der darstellenden Künste, mit Gastspielen und Eigenproduktionen verschiedener Künstler und Ensembles aus dem Bereich Theater, Performance, Tanz und Musik.

Selbstgemaltes Gemälde in Bundeskunsthalle gehängt – Künstlerin gefunden

Die Bundeskunsthalle reagierte auf das geheimnisvolle Bild humorvoll. Auf Facebook sucht die Kunsthalle nach dem unbekannten Künstler. „Um ehrlich zu sein, wir finden das ziemlich lustig und würden gerne mehr dazu erfahren. Wem haben wir das Bild zu verdanken?“ Auch zahlreiche Facebook-Nutzer sind begeistert von der Aktion und dem Umgang der Kunsthalle. „Eine gelungene Aktion. Und das ist, was Kunst ausmacht. Sie bringt uns miteinander ins Gespräch!“, kommentiert ein User. „Großartige Aktion. Und tolle Reaktion der Bundeskunsthalle! Vielleicht bekommt die Künstlerin ja eine Sonderausstellung“, schreibt eine weitere Nutzerin.

Nun wurde nach Informationen der Bundeskunsthalle die Künstlerin hinter dem Gemälde gefunden. „Kuratorin Johanna Adam ist bereits in Kontakt mit der Künstlerin“, heißt es in einem Update des Facebook-Postings. Laut WDR handelt es sich um Danai Emmanouilidis, eine Künstlerin aus Köln. Sie habe es bereits am 1. September unter ihrem weiten Hoodie in die Kunsthalle geschmuggelt, berichtet der WDR. (spo/dpa)