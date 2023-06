Nur noch Tempo 60 in A1-Tunnel bei Köln – was das jetzt für Autofahrer bedeutet

Von: Jonah Reule

Im Autobahntunnel auf der A1 bei Köln-Lövenich gilt bis auf Weiteres nur noch tempo 60 (Archivfoto). © Manngold/Imago

Auf der A1 sind in einem Tunnel bei Köln-Lövenich Teile einer Videoanlage ausgefallen. Autofahrer dürfen dort nur noch mit Tempo 60 durchfahren.

Köln – Täglich fahren viele Autofahrer über die A1 im Kölner-Westen. Im Tunnel in Köln-Lövenich (Stadtbezirk Köln Lindenthal) kommt dabei immer wieder zu Staus. Nun brauchen Autofahrer noch mehr Geduld. Denn in besagtem Autobahntunnel gilt seit Wochen nur noch Tempo 60, anstatt der üblichen 80. Grund dafür ist laut der Autobahn GmbH ein technischer Defekt an der Tunnelanlage. 24RHEIN erklärt, was Autofahrer jetzt auf der A1 bei Köln beachten müssen.