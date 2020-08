Autofahrer gegen Fahrradfahrer: Zoff auf offizieller Ebene – „sollten gleich bestraft werden“

Club gegen Club

Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer – sie sind sich nicht immer grün. Erhitzte Gemüter sind vor allem in den Großstädten an der Tagesordnung. Der Verein „Mobil in Deutschland“ fordert nun höhere Strafen für rechtsbrüchige Radler. Der Fahrradclub ADFC schießt zurück.