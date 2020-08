Fördergelder für Schüler-Laptops ausbezahlt - aber wo sind die Geräte?

Wegen des Coronavirus wurden rund 30.000 Laptops und Tablets für Schüler in Baden-Württemberg angeschafft. Aber wo sind die Geräte, die Millionen kosteten?

Wie wichtig die Digitalisierung von Schulen ist, zeigte die Coronavirus-Pandemie in Baden-Württemberg* nur allzu deutlich. Ein Beispiel: Die Lehrer und Schüler der Heinrich-von-Kleist-Realschule in Heilbronn-Böckingen, die dank einer guten technischen Basis vergleichsweise problemlos durch die Zeit des digitalen Fernunterrichts in der Coronavirus-Zeit* gekommen sind. Dass längst nicht alle Schulen in Baden-Württemberg auf eine gute IT-Grundausstattung zurückgreifen können, ist kein Geheimnis.

Es fängt schon damit an, dass erstmal jeder Schüler in Baden-Württemberg ein digitales Endgerät haben muss, damit digitale Unterrichtsangebote überhaupt genutzt werden können. Genau an dieser Stelle wollte das Kultusministerium Baden-Württemberg ansetzen. Das Ergebnis: Millionen Euro Fördergelder für Schüler-Laptops* und andere digitale Grundausstattung. Aber wo sind die Geräte? echo24.de* forscht nach.