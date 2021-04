Corona in Baden-Württemberg: Was Einreisende aus „normalen“ Risikogebieten beachten müssen

Für Einreisende aus Risikogebieten gelten in Baden-Württemberg strenge Bestimmungen. Zum 25. Februar wurden die Corona-Regeln zusätzlich verschärft. Die gilt es dringend zu beachten.

Update, 1. April: Die Corona-Pandemie hat Baden-Württemberg immer noch fest im Griff. Das Infektionsgeschehen soll dringend reduziert werden. Eine Maßnahme: Reisen in Risikogebiete sollen so weit wie möglich unterlassen werden. Trotzdem gibt es auch im Südwesten immer wieder Einreisende. Für diese gelten seit dem 11. Januar besonders strenge Regeln. Zum 25. Februar 2021 ist eine neue Fassung der Verordnung in Kraft getreten. Was jetzt genau gilt, hat die echo24.de*-Redaktion für euch zusammengefasst und entsprechende Änderungen ergänzt.

Baden-Württemberg: Einreise-Verordnung - Was jetzt für Einreisende aus Risikogebieten gilt

Erstmeldung, 11. Januar: Demnach müssen sich Einreisende aus einem Corona-Risikogebiet grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne begeben. Diese darf frühzeitig beendet werden, wenn ein Corona-Test frühestens am fünften Tag nach Einreise negativ ist.

Neu ist die zusätzliche Testpflicht bei Einreise aus einem Risikogebiet, die von den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel beim letzten Corona-Gipfel zusätzlich zur Verlängerung des harten Lockdowns auch in Baden-Württemberg* besprochen wurde.

Corona in Baden-Württemberg: Testpflicht - Was Einreisende aus Risikogebieten wissen müssen

Die Testpflicht kann auf zwei Arten umgesetzt werden: Einreisende aus Risikogebieten können sich entweder binnen 48 Stunden vor Anreise in Baden-Württemberg oder unmittelbar danach auf Covid-19 testen lassen. Der Nachweis über den Negativtest ist 10 Tage lang aufzuheben und auf Anforderung der zuständigen Behörde vorzulegen. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht befreit.

Grundsätzlich reicht ein PoC-Antigentest in diesem Fall aus. Außerdem müssen Einreisende, die sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sich vor ihrer Ankunft in Baden-Württemberg digital anmelden und den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. Die Anmeldung kann bequem online auf der Seite einreiseanmeldung.de/#/ vorgenommen werden. Personen, die im Rahmen der 24-Stunden-Regelung aus Grenzregionen einreisen, müssen sich nicht zwangsweise anmelden.

Diese sogenannte „Zwei-Test-Strategie“ wird laut baden-württembergischer Landesregierung „vor dem Hintergrund der aktuell sehr dynamischen Entwicklung und des Auftretens von Mutationen des Coronavirus eingeführt“. So soll die dramatische Corona-Lage* auch im Südwesten endlich ausgebremst werden.

Corona in Baden-Württemberg: Quarantänepflicht - Was Einreisende aus Risikogebieten beachten sollten

Grundsätzlich gilt für Einreisende aus Risikogebieten in das Land Baden-Württemberg Quarantänepflicht. Die Pflicht gilt für Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Gebiet aufgehalten haben, das in diesem Zeitraum Risikogebiet war oder noch ist.

Corona in Baden-Württemberg: Ausnahme von strengen Regeln für Einreisende aus Risikogebieten

Sowohl von der Quarantäne- als auch von der Testpflicht gibt es allerdings Ausnahmen. Folgende Einreisende sind nicht von der Regelung betroffen, selbst wenn sie von einem Risikogebiet in Baden-Württemberg anreisen:

Durchreisende

Personen, die im Rahmen der 24-Stunden-Regelung einreisen

Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Güter transportieren

Grenzpendler und Grenzgänger

Personen, die ihre Verwandten ersten Grades oder ihren Partner besuchen und für weniger als 72 Stunden einreisen

Baden-Württemberg: Quarantäne und Testpflicht für Einreisende - das gilt jetzt

Geändert hat sich auch, die Regelung für Personen, die schon einmal an Corona erkrankt waren und als genesen gelten. Sie sind zukünftig auch bei der Einreise aus Risikogebieten nach Baden-Württemberg von der Quarantänepflicht befreit. Allerdings nur dann, wenn die Infektion „mittels PCR-Test bestätigt wurde und bei Einreise mindestens 21 Tage und höchstens drei Monate zurückliegt“, heißt es von der Landesregierung.

Grund sei, dass „bei diesen Personen von einer partiellen Immunität ausgegangen werden“ könne. Betroffenen müssen bei der Einreise nach Baden-Württemberg aber in jedem Fall ohne Symptome sein. Dann sind sie auch von der Testpflicht befreit.

+ Die Corona-Pandemie hat Baden-Württemberg immer noch fest im Griff (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

In der aktuellen Corona-Verordnung hat sich zusätzlich auch die sogenannte 24-Stunden-Regelung verlängert. Weiterhin muss eine Quarantäne nur dann nicht angetreten werden, wenn Einreisende bei einem Aufenthalt von bis zu 24 Stunden nicht aus überwiegen touristischen Gründen in Baden-Württemberg verweilen. Auch nur zum Einkaufen darf die Maßnahme nicht ausgenutzt werden. Außerdem entfällt die häusliche Quarantänepflicht bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden im Risikogebiet. Das gilt umgekehrt auch für in einem Risikogebiet lebende Personen bei Aufenthalt in Baden-Württemberg. Dazu zählen Personen, die aufgrund des Besuchs von Verwandten, dringenden medizinischen Behandlung, oder wegen einer Gerichtsverhandlung einreisen.

Weitere Ausnahmen gelten, wenn bei Einreise ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegt und die Testung höchstens 48 Stunden vor Einreise durchgeführt wurde. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.