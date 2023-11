Sechs der besten Schwimmbäder in Baden-Württemberg

Von: Niklas Noack

Drucken Teilen

Im Rulantica lässt es sich gut leben. © RUlantica/Instagram

Hallen- und Schwimmbäder sind immer ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Das sind sechs der besten in Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema Das sind sechs der besten Schwimmbäder in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg - Haben Sie mal wieder Lust, etwas Außergewöhnliches zu erleben? Bei BW24 lesen Sie jetzt die Vorteile von sechs der besten Schwimmbäder in Baden-Württemberg.

Darin ist unter anderem zusammengefasst, was die Bäder bieten. Ob in Sachen Action und Erholung oder wie umfangreich das Angebot für Kinder ist. Auch ein Preisüberblick ist in der Übersicht vorhanden.

Es geht vor allem um Hallenbäder im Schwarzwald, Allgäu, im Rhein-Neckar-Kreis oder nahe Stuttgart.