In Baden-Württemberg befindet sich der größte Marktplatz Deutschlands

Von: Julian Baumann

Der größte Marktplatz Deutschlands befindet sich – für viele sicherlich überraschend – nicht in einer Metropole, sondern in einer mittelgroßen Stadt in Baden-Württemberg.

Freudenstadt - Der Begriff Marktplatz bezeichnet traditionell einen meist zentral gelegenen Platz, auf dem verschiedene Waren angeboten werden. Solche Märkte gab es bereits im Mittelalter, aber auch noch heute dienen die Marktplätze in vielen deutschen Gemeinden als zentraler Treffpunkt der Bevölkerung. Großstädte wie Stuttgart, München oder Hamburg haben gleich mehrere Marktplätze, auf denen regelmäßig Waren feilgeboten werden. Der größte Marktplatz Deutschlands liegt allerdings nicht in einer Großstadt, sondern im Herzen des Schwarzwaldes.

Freudenstadt wird als „Perle“ des Schwarzwalds bezeichnet. © imageBROKER/Gierth Friedel via www.imago-images.de

Im Schwarzwald gibt es viele „wunderschöne“ Orte, die man kennen sollte. Eine Stadt, die ebenfalls immer eine Reise wert ist, ist Freudenstadt, die im Zentrum des Mittelgebirges liegt und sich deshalb selbst „Hauptstadt“ oder auch „Perle“ des Schwarzwaldes nennt, wie beispielsweise am Bahnhof der Mittelstadt zu lesen ist. Im Zentrum des beliebten Urlaubsortes befindet sich der größte Marktplatz Deutschlands, auf dem auch abseits der Marktzeiten stetes Treiben herrscht. Aus dem Schwarzwald stammt übrigens auch die größte Turmuhr der Welt.

Der größte Marktplatz Deutschlands im Herzen von Freudenstadt ist fast quadratisch

Freudenstadt hat zwar „nur“ rund 24.000 Einwohner und wird damit als Mittelstadt klassifiziert, der zentrale Marktplatz der Stadt hat jedoch immense Dimensionen. Mit seinen Maßen von 219 auf 216 Metern, oder alternativ einer Fläche von rund 4,5 Hektar, ist der Freudenstädter Marktplatz fast quadratisch und vollständig umbaut. Charakteristisch für den größten Marktplatz Deutschlands sind die umlaufenden Laubengänge, „Arkaden“ genannt. Die Zierbrunnen, die auch ohne Markttreiben für ein imposantes Schauspiel sorgen, haben den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden, der Rest des Platzes wurde in den 1950er Jahren originalgetreu wieder aufgebaut.

Der Marktplatz im Zentrum von Freudenstadt ist der größte in ganz Deutschland und fast quadratisch. © IMAGO/ALIMDI.NET/Gerald Abele

Der Marktplatz in Freudenstadt ist nicht nur der größte der Bundesrepublik, sondern hat auch eine interessante Geschichte vorzuweisen. Dass der Platz so große Dimensionen vorweist, hat nämlich den Hintergrund, dass auf der Fläche ursprünglich ein Schloss für Johann Friedrich von Württemberg entstehen sollte. Nach dem Tod des siebten Herzogs von Württemberg wurden die Pläne aber wieder verworfen, sodass nur der für die Größe der Stadt überdimensionierte Marktplatz übrig blieb. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde überlegt, den Platz kleiner wieder aufzubauen, doch auch diese Konzepte wurden verworfen.

Freudenstadt hat als Stadt im Herzen des Schwarzwalds noch mehr zu bieten

Auch heute ist der Marktplatz noch das Wahrzeichen der Stadt. Ringsherum haben sich Cafés und Bars angesiedelt, die zum Verweilen einladen. Die „Perle“ des Schwarzwaldes hat neben dem größten Marktplatz der Welt aber auch noch andere Sehenswürdigkeiten zu bieten. International am bekanntesten dürfte wahrscheinlich das Grand Hotel Waldlust sein, das als einer der wichtigsten „Lost Places“ in Baden-Württemberg gilt und bereits häufig Kulisse für Filme und Musikvideos war. Man munkelt zudem, dass eine ehemalige Besitzerin im Waldlust zu Tode kam und noch heute durch die Räumlichkeiten spukt.

Das Grand Hotel Waldlust in Freudenstadt ist einer der bekanntesten „Lost Places“ in Baden-Württemberg und steht unter Denkmalschutz. © Julian Baumann/BW24

