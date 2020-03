Kontaktverbot in Baden-Württemberg bleibt: Kretschmann spricht Klartext

Die Landesregierung in Baden-Württemberg informiert über die aktuelle Coronavirus-Lage. Ministerpräsident Kretschmann äußert sich zum Kontaktverbot.

Baden-Württemberg - In einer Pressekonferenz informiert die Landesregierung am heutigen Dienstag, 31. März, über die aktuelle Coronavirus-Lage in Baden-Württemberg. Schnell wird klar: Das Kontaktverbot in Baden-Württemberg bleibt weiterhin bestehen. Das verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Kretschmann erklärt, dass man in Baden-Württemberg heute immer noch die Infizierten sehe, die sich vor zwei Wochen mit Covid-19 angesteckt hätten - also bevor die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Das berichtet echo24.de*. Wie die aktuellen Maßnahmen wirken, könne man deshalb erst in etwa einer Woche absehen.

