Hochschule in Baden-Württemberg schenkt Studenten 500 Euro - wegen Corona

Durch die Corona-Pandemie sind viele Arbeitsplätze bedroht oder bereits weggefallen. Auch Studenten sind davon betroffen. Eine Hochschule in Stuttgart unterstützt Studenten mit finanziellen Problemen.

Stuttgart - Die Hochschule der Medien ist eine Hochschulen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Um die durch das Coronavirus in Not geratenen Studenten zu unterstützen, hat die Hochschule eine Initiative ins Leben gerufen. Die Zuwendung gilt jedoch nicht für alle Studenten in Stuttgart.

Wie BW24* berichtet, unterstützt die Hochschule der Medien mit der Initiative „Butter und Brot - Für Studis in Not“ in Not geratene Studenten mit 500 Euro Zuwendungen.

