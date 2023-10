U-Bahn-Station in deutscher Stadt sieht aus wie Kathedrale – es gibt nur ein Problem

Von: Mick Oberbusch

Die U-Bahn-Station am Heumarkt in Köln erinnert an eine Art „Untergrund-Kathedrale“. © Beautiful Sports/Imago

Die Kölner U-Bahn-Haltestelle Heumarkt macht architektonisch ganz schön was her – Fahrgäste verirren sich jedoch nur selten dorthin.

Köln – Die U-Bahn-Haltestelle am Heumarkt in Köln dürfte jede und jeden beeindrucken, die oder der schon einmal dort war – schließlich hat sie architektonisch einiges aufzuweisen und erinnert sogar an eine Art Untergrund-Kathedrale. Das Problem nur: Kaum jemand verirrt sich dorthin – was gleich eine ganze Reihe von Gründen hat.

24RHEIN zeigt Bilder der Kölner Untergrund-Kathedrale und verrät, warum am Haltestelle Heumarkt kaum jemand fährt.