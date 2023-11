Bahnstreik in Bayern: Ausfälle starten deutlich früher, als gedacht – doch viele Züge fahren nach Plan

Von: Dirk Walter, Klaus-Maria Mehr

Offiziell startet der Bahnstreik der GDL um 22 Uhr in Bayern, doch die Ausfälle werden schon in Kürze starten. Dafür fahren einige Regionalbahnen nach Fahrplan. Die Lage am Mittwochabend im Überblick.

München – Eine Nacht und einen Werktag hatten die Disponenten der Deutschen Bahn (DB), um einen Nofallfahrplan zu stricken. Wie erfolgreich sie waren, wird die Zeit zeigen. Das Problem an einem GDL-Streik sind die großen Unbekannten, an die sich selbst die DB nur annähern kann.

Großer Bahnstreik in Bayern: Das sind die Akteure

Die zwei großen Fragen lauten: Wie viele Lokführer werden dem Streikaufruf folgen? Und: Werden auch Eisenbahner außerhalb der Führerhäuser streiken? Immerhin kennt man die ungefähre Mitgliederverteilung der Gewerkschaft: Die GDL vertritt nur eine Minderheit aller Eisenbahner, wohl aber eine Mehrheit von rund 80 Prozent unter den DB-Lokführern. Bei den sogenannten Privatbahnen, also die Zugbetreiber außerhalb der DB-Welt, ist die GDL auch bei den Lokführern eher schwach vertreten.

Ferner hat die andere große Eisenbahner-Gewerkschaft, die EVG, dieses Jahr bereits gestreikt und ihre Tarifverhandlungen erfolgreich beendet. Zudem sehen sich EVG und GDL eher als Konkurrenten, weniger als Partner. Von hier darf die GDL also keine Schützenhilfe erwarten. Auf Basis dieser Informationen und aus den Vorerfahrungen des letzten großen GDL-Streiks 2021 haben wir uns gestern Abend schon mit einer vorsichtigen Prognose zum großen Bahnstreik in Bayern hervorgewagt. Die lässt sich nun mit ersten konkreten Informationen der Bahnunternehmen deutlich konkretisieren.

Wann startet der Bahnstreik in Bayern? Ab wann fallen die Züge aus? Wann fahren sie wieder?

Offiziell startet der Streikaufruf der GDL um 22 Uhr am Mittwoch (15. November) und endet um 18 Uhr am Donnerstag (16. November). Beeinträchtigungen und Ausfälle werden aber deutlich vorher starten und deutlich länger anhalten. Die S-Bahn München rechnet etwa mit massiven Ausfällen schon ab 18 Uhr am Mittwoch und stellt eine Wiederaufnahme des geregelten Fahrplans erst ab Freitagmorgen in Aussicht. Zumindest sei das die Zielsetzung.

Großer Bahnstreik in Bayern: Welche Züge fallen aus?

Alle DB-Züge werden von den Ausfällen massiv betroffen sein. Davon geht auch die DB selbst aus. Man versucht mit Monsterzügen (viele Waggons, aber nur ein Lokführer nötig) gegenzusteuern. Das betrifft aber eher den Fernverkehr, also vor allem ICEs. Hart treffen wird es sämtliche DB-Regionalzüge in Bayern – und Achtung: auch die S-Bahn in München und Nürnberg. Die DB schreibt selbst:

„Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der DB. Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt.“

Also nochmal in Kürze alle Zugtypen, die am stärksten vom Streik betroffen sind:

ICE

IC

RE

RB

S-Bahnen in München: Hier fahren die Züge immerhin im Stundentakt, die S8 zum Flughafen verkehrt alle 20 Minuten, Details im München-Streik-Ticker.

S-Bahnen in Nürnberg

Bahnstreik in Bayern: Welche Züge fahren trotzdem?

Bei den Bahnunternehmen außerhalb der DB-Familie gibt es gute Nachrichten: Sie sind in der eigenen Belegschaft nicht vom Streik betroffen. Und das sind derer einige im Bahnland Bayern. Der größte DB-Konkurrent ist die Bayerische Regionalbahn (BRB), die unter anderem das Oberland bis Lenggries, Tegernsee und Bayrischzell, Weilheim und Schongau, aber auch die Strecke München-Rosenheim-Salzburg bespielt. Ferner verkehrt die BRB zwischen Eichstätt über Ingolstadt und Augsburg bis nach Füssen. Zweiter großer Player ist die Firma agilis, deren Züge von Ulm über Günzburg bis Regensburg und weiter nach Niederbayern fahren. Auch die Alex-Züge der Länderbahn, die von München über Landshut und Regensburg bis nach Prag fahren, gehören dazu. Vierter großer Anbieter ist die Firma Go-Ahead, die zwischen Augsburg und München fährt. Auch die österreichische Westbahn fährt nach Fahrplan.

Bahnstreik in Bayern: Diese Züge fahren nach Fahrplan

BRB (München-Oberland, München-Rosenheim-Salzburg, Füssen-Augsburg-Ingolstadt-Eichstätt)

agilis (Ulm-Regensburg-Passau)

Länderbahn (alex, Waldbahn)

Go-Ahead (Augsburg-München)

West-Bahn (von München nach Salzburg und Wien)

Hessische Landesbahn

Bahnstreik in Bayern: Auch Schienennetze könnten bestreikt werden

Allerdings warnen auch alle Privatbahnen vor Einschränkungen und Ausfällen. Denn sämtliche Bahnen sind auf eine funktionierende Schienen-Infrastruktur angewiesen. Und die wird in Bayern fast ausschließlich von der DB Netz betreut. Nun gibt es unter deren Stellwerks-Mitarbeitern auch einige GDL-Mitglieder, die ebenfalls zum Streik aufgerufen sind. Das sind zwar wenige – die Schätzung liegt bei etwa 20 bis 30 Prozent – dennoch könnten sie für den ein oder anderen Streckenausfall sorgen.