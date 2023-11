Die Ärzte, Green Day, Måneskin: Erste Bands für Rock am Ring 2024 stehen fest – Tickets im Vorverkauf

Von: Christoph Sahler

Die Ärzte treten 2024 wieder bei Rock am Ring auf. © IMAGO

Der Veranstalter von Rock am Ring hat erste Bands für das Festival 2024 auf dem Nürburgring bekannt gegeben. Der Kartenvorverkauf läuft.

Frankfurt/Nürburg – Das Jahr 2023 ist noch nicht beendet, da wirft der Festival-Sommer 2024 schon seine Schatten voraus. Im Juni werden auch wieder Tausende Rock-Fans aus Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet in die Eifel pilgern. Der Grund: Natürlich Rock am Ring. Eines der bekanntesten und größten Festivals Deutschlands findet wie immer am ersten kompletten Juni-Wochenende auf dem Nürburgring in Rheinland-Pfalz statt.

Rock am Ring 2024: Lineup steht, Karten im Vorverkauf – Rhein-Main blickt in die Eifel

2024 geht Rock am Ring vom Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets für alle drei Tage kosten 199 Euro. Parken und Camping muss gesondert gekauft werden.

Seit Donnerstag, 2. November, 14 Uhr stehen nun auch die ersten Bands fest. Ganz vorne dabei sind etwa Die Ärzte, Green Day, Billy Talent, Kraftklub oder Måneskin. Das bisherige Lineup ist auf der Homepage von Rock am Ring zu finden. (csa)

