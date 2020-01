Bauern-Demo legt Verkehr lahm

In Gütersloh (NRW) kommt es heute zu massiven Verkehrsbehinderungen. Grund ist eine Bauern-Demo, die sich mit 100 Traktoren durch die Stadt zieht.

Am Freitag (17. Januar) startet in Berlin die Agrarmesse "Grüne Woche". Dies nehmen die hiesigen Bauern zum Anlass, erneut gegen die erschwerten Bedingungen in der Landwirtschaft zu protestieren. Dazu erwartet die Polizei etwa 100 Landwirte, die mit ihren Traktoren nach Gütersloh hereinfahren. Dies wirkt sich massiv auf den Verkehr in der Stadt aus. Welche Bereiche die Autofahrer meiden sollten und was die Bauern zu der Demo bewegt, lesen Sie bei owl24.de*.

