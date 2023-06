960 Euro Bußgeld: Motorradfahrer rast ohne Schutzkleidung

Von: Sebastian Reichert

Teilen

960 Euro Bußgeld muss ein Raser zahlen. Der Motorradfahrer war in der Rhön in Bayern unterwegs - bekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt und Turnschuhen (Symbolfoto). © Bernd Wüstneck/dpa

960 Euro Bußgeld muss ein Raser zahlen. Der Motorradfahrer war in der Rhön in Bayern unterwegs - bekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt und Turnschuhen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Motten - Der 21-jährige Motorradfahrer fiel am 11. Juni bei Geschwindigkeitsmessungen entlang der Staatsstraße 2790 bei Motten in der Rhön im Landkreis Bad Kissingen in Unterfranken auf, wie fuldaerzeitung.de berichtete. Die Polizei in Bad Brückenau hatte über den Vorfall informiert.

Der nur mit kurzer Hose, T-Shirt und Turnschuhen bekleidete Motorradfahrer war mit 125 km/h unterwegs. In dem betreffenden Straßenverlauf entlang der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern sind 70km/h erlaubt. „Das zu erwartende Bußgeld beläuft sich auf 960 Euro, zwei Punkte und einem Monat Fahrverbot“, erklärte ein Sprecher der Polizei.