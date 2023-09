Großeinsatz im Aggrippabad in Köln: Acht Jungen sollen Mädchen (13) missbraucht haben

Von: Moritz Bletzinger

Im Agrippabad in Köln soll es am Sonntag (17. September) zum schlimmen Vorfall gekommen sein. © Hermann J. Knippertz/Imago

Eine Gruppe junger Männer soll ein 13-jähriges Mädchen in einem Schwimmbad in Köln bedrängt und missbraucht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Köln – Schlimmer Notruf aus dem Schwimmbad in der Innenstadt von Köln: Ein Mädchen wurde angeblich im Außenbecken von einer Gruppe von acht jungen Männern missbraucht. Das ganze soll sich am Sonntag (17. September) im Agrippabad abgespielt haben, auch 24rhein.de berichtet.

Mädchen mutmaßlich in Schwimmbad in Köln missbraucht: Polizei stellt Verdächtige mit Großaufgebot

Das Mädchen hatte sich befreien und den Bademeister informieren können, der alarmierte dann die Polizei, teilt das Präsidium Köln mit. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot: Sieben Streifenbesatzung stellten die Tatverdächtigen am Ausgang und konnten einen Zeugen ermitteln, der den Vorfall beobachtet hatte.

Die Gruppe bestand aus drei 16-Jährigen, drei 21-Jährigen und jeweils einem 22- und 26-Jährigen. Vier von ihnen haben die syrische, drei die türkische und einer die irakische Staatsangehörigkeit. Sie kommen alle aus Köln und Umgebung.

Gegen 18.20 Uhr sollen die jungen Männer das Mädchen im Außenbecken umringt, bedrängt und hochgeworfen haben. Als sie untertauchte griff ihr ein 16-jähriger Iraker in die Bikinihose, so der Vorwurf.

Vorfall im Agrippabad in Köln: Polizei sucht nach Zeugen

Jetzt ermittelt die Polizei, was sich genau im Agrippabad abgespielt hat. Dafür ruft die Inspektion Köln nach Zeugen auf: Badegäste, die das Tatgeschehen beobachtet haben, sollen sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0221 229 – 0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.

