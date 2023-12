„Liebe es“: Video von Achterbahnfahrt im Schnee aus dem Europa-Park begeistert das Netz

Von: Sina Alonso Garcia

Deutschlands größter Freizeitpark wie in Watte gepackt: Mit einem On-Ride-Video auf einer verschneiten Achterbahn begeistert der Europa-Park seine Fans.

Rust – Schneeflocken fliegen durch die Luft und feiner Plätzchenduft steigt in die Nase: Auch in der Wintersaison ist der Besuch im Europa-Park ein besonderes Erlebnis. Tannenbäume mit glitzernden Christbaumkugeln verwandeln Deutschlands größten Freizeitpark in ein Winterwunderland.

Während die Wasser-Attraktionen im Park während der Wintersaison geschlossen bleiben, laden zahlreiche andere Fahrgeschäfte auch in der kalten Jahreszeit zum Adrenalin tanken ein. Wie vergnüglich eine Fahrt durch den verschneiten Europa-Park sein kann, zeigt ein Video, das der Park kürzlich auf seinem TikTok-Kanal teilte.

Europa-Park-Fans reagieren auf Wodan-Fahrt im Schnee: „Omg, ich will da hin“

„Verschneite Wodan-Fahrten haben einen besonderen Platz in unserem Herzen“, schreibt der Europa-Park zu dem On-Ride-Video. Der Clip nimmt den Betrachter mit auf ein rasantes Auf und Ab über die Holzachterbahn, während der Blick immer wieder auf die wie in Watte gepackte Umgebung schweift.

Bei den Fans hat der Europa-Park mit dem Video offenbar voll ins Schwarze getroffen. So wurde der Clip bereits mehr als 148.600-mal angesehen und erhielt mehr als 19.000 Likes (Stand: 15. Dezember, 14.15 Uhr). Die User sind begeistert: „So schön“, „oha wie geil“, „Omg, ich will da hin“ oder „liebe es“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Der Europa-Park ist in der Wintersaison (2. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024) täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember hat der Park geschlossen.