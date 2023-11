„Krebs wird kein Todesurteil mehr sein“ – Curevac-Chef rechnet mit baldiger Impfung

Die Corona-Pandemie bringt den Durchbruch für mRNA-Impfungen. Diese könnten künftig auch im Kampf gegen Krebs eingesetzt werden.

Frankfurt – In Deutschland leben nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten etwa 4,65 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung. Obwohl intensiv an neuen Behandlungsmethoden geforscht wird, sterben mehr als 230.000 sterben jährlich daran. Das könnte sich in Zukunft ändern – mit einer Impfung.

Neue Behandlung gegen Krebs? Curevac-Chef rechnet mit Impfung „bis 2028“

„Krebs wird kein Todesurteil mehr sein“, steht für Alexander Zehnder fest, der seit diesem Jahr neuer Chef beim Biotech-Unternehmen Curevac ist. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit vor allem auf den Kampf gegen Krebs und Medikamente auf mRNA-Basis. „Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2028 eine Krebsimpfung auf den Markt zu bringen“, erklärte Zehnder gegenüber der Bild. Die aktuellen Fortschritte seien enorm – auch dank der Corona-Pandemie, die den Durchbruch für mRNA-Impfungen gebracht hat.

Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten: Der Impfstoff könnte an Patientinnen und Patienten verabreicht werden, die bereits ein hohes Krebsrisiko haben – weil es beispielsweise viele Erkrankungen in der Familie gibt. „Deutlich weiter sind wir bei Krebsimpfungen, die in der Therapie eingesetzt werden können, wenn jemand schon erkrankt ist“, schilderte der Curevac-CEO.

Diese soll den Tumor künftig eindämmen. „Die Krebsimpfung soll das Wachstum beenden, auch wenn der Krebs schon Metastasen gebildet hat. Krebs würde dann zu einer chronischen Krankheit, mit der man noch Jahrzehnte weiterleben kann“, so Zehnder gegenüber der Zeitung. Auch bestimmte Lebensmittel können das Krebsrisiko senken.

Impfung gegen Krebs: Biontech meldet Durchbruch in der Forschung

Curevac ist nicht das einzige Unternehmen, das derzeit an einer Krebsimpfung forscht. Zuletzt präsentierte der Mainzer Pharmakonzern Biontech große Fortschritte. Dabei handelt es sich um die Kombinationstherapie namens „BNT211“ aus sogenannten CAR-T-Zellen und einem mRNA-Impfstoff, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gab.

Die mRNA-Impfung soll die CAR-T-Zellen-Therapie unterstützen – eine Behandlungsform, bei der das körpereigene Abwehrsystem Tumorzellen bekämpft. In einer ersten klinischen Studie konnte bei 74 Prozent der Teilnehmenden das Krebswachstum eingedämmt werden, bei 45 Prozent war der Tumor sogar geschrumpft. Biontech-Geschäftsführer Uğur Şahin geht davon aus, dass Krebs-Impfstoffe „vor 2030“ möglich sind. In einem nächsten Schritt soll die empfohlene Dosis für den Beginn einer potenziellen zulassungsrelevanten Phase-2-Studie bestimmt werden.

Vorteil zu herkömmlichen Behandlungsmethoden: mRNA-Impfung bekämpft „gezielt nur den Krebs“

In der Krebsbehandlung könnten mRNA-Impfstoffe einen entscheidenden Vorteil haben. Das Immunsystem wird selbst stimuliert und bekämpft „gezielt nur den Krebs“, sagte Zehnder. Bei der Strahlen- oder Chemotherapie wird nämlich nicht nur der Tumor angegriffen, sondern auch der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen, informierte die Deutsche Krebsgesellschaft.

Nach Angaben des Krebsinformationsdienstes leben heute mehr als die Hälfte aller Krebsbetroffenen noch fünf Jahre nach der Diagnosestellung. Mit einer Impfung könnte sich das in Zukunft ändern. Hoffnung machte kürzlich auch eine Krebs-Studie aus den USA. Forschenden ist es jetzt gelungen, einen Bereich eines Antigens zu identifizieren, der das Absterben von Tumorzellen verursachen kann – quasi ein Selbstzerstörungsknopf. (kas)