Bei diesen schönen Ausflugsziele in NRW dürfen Hunde mit

Gut erzogene Hunde sind im Neandertal Museum in Mettmann willkommen und können mit ihren Frauchen oder Herrchen die Ausstellung erkunden. © Neanderthal Museum

Ob Tierpark, Schwimmbad oder sogar ein besonderes Kino: Es gibt zahlreiche hundefreundliche Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen.

Köln – Hunde gelten als treue Begleiter des Menschen. Dementsprechend sind gemeinsame Ausflüge des Vierbeiners mit dem Herrchen oder der Frauchen besonders wichtig. Ob Tierpark, Naturschutzgebiet oder Schwimmbad – in NRW und der Umgebung gibt es zahlreiche hundefreundliche Ausflugsziele. Eine Besonderheit ist der Besuch im Union Filmtheater in Bochum. Dort sind nämlich auch Hunde erlaubt. Wer lieber in vergangene Zeiten abtauchen möchte, darf sich über einen gemeinsamen Besuch im Neandertal Museum in Mettmann freuen.

