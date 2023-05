Mann und Kind sterben bei Brand in Flensburg: Viele Verletzte

Von: Sebastian Peters

Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fenster © Sebastian Iwersen

Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind zwei Personen, ein erwachsener Mann und ein Kind, ums Leben gekommen. Neun Bewohner wurden verletzt.

Feuer in Flensburg: zwei Menschen sterben – Dach an der Harrisleer Straße droht einzustürzen

Update am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 21:00 Uhr: Durch den verheerenden Brand droht nun das Dach des Mehrfamiliengebäudes einzustürzen. Es werde daher versucht, das Dachgeschoss zu sichern, teilte die Stadt Flensburg mit. Ebenfalls sollen Schaulustige von der Einsatzstelle fernbleiben.

Nach Feuer in Flensburg: Polizei ermittelt – Identität der verstorbenen Personen noch unbekannt

Update am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 20:23 Uhr: Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Allerdings können die Einsatzkräfte noch keine Ursache des Feuers nennen, so Christian Kartheus von der Polizeidirektion Flensburg. Ebenfalls sind auch die Identitäten der verstorbenen Personen, ein Erwachsener und ein Kind, noch unbekannt.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Neun Personen wurden durch das Feuer verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen können nicht gemacht werden, so die Polizei. Die Harrisleer Straße ist aufgrund des Einsatzes komplett gesperrt. Es seien weiterhin zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Brand in Flensburg: Großeinsatz in der Harrisleer Straße – Polizei und Feuerwehr vor Ort

Erstmeldung am Donnerstag, 4. Mai 2023, um 20:02 Uhr: Flensburg – Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind zwei Personen ums Leben gekommen, so berichtet es die SHZ. Das Feuer brach demnach gegen 16:47 Uhr aus. Beim Eintreffen den Einsatzkräften schlugen die Flammen bereits aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und dem Dachstuhl.

Feuer in Flensburger Mehrfamilienhaus: Tragödie fordert zwei Todesopfer

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden zum Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein geschickt. Doch trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen hatte sich das Feuer auf eine größere Fläche des Dachstuhles ausgebreitet.

Durch das Feuer wurde das Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Mehr als zehn Rettungswagen und mehrere Notärzte waren im Einsatz. Neun Bewohner seien verletzt worden, schreibt die SHZ. Nachdem die Flammen unter Kontrolle gebracht wurden, machten die Retter eine schockierende Entdeckung. „Wir haben in dem Haus zwei verstorbene Personen gefunden“, sagte Einsatzleiter Marco Litzkow von der Berufsfeuerwehr Flensburg gegenüber der SHZ. Demnach handele es sich bei den Todesopfern um einen erwachsenen Mann und ein Kind.

Großbrand in Flensburg: Viele Schaulustige am Brandort – Feuerwehr und Polizei sperren großflächig ab

Viele Schaulustige versammelten sich am Brandort, um die Löscharbeiten zu beobachten. Feuerwehr und Polizei sperrten daraufhin den Bereich um die Harrisleer Straße und die Eckener Straße weiträumig ab.