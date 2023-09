Nosferatu-Spinne wieder in Wohnungen – Daran ist sie zu erkennen

Von: Mick Oberbusch

Die Nosferatu-Spinne ist zurück in NRW – doch wie erkennt man sie überhaupt? 24RHEIN hat die wichtigsten Merkmale zusammengefasst.

Köln – Sie wurde in NRW bereits in etlichen Städten gesichtet, lässt sich vor allem im Frühling und im Herbst in Wohnungen blicken. Bei vielen Menschen sorgt sie für Ekel: Die Nosferatu-Spinne taucht derzeit wie im vergangenen Herbst vermehrt in NRW auf. Wie der Naturschutzbund Nordrhein-Westfalen (NABU NRW) mitteilt, lebte die Spinne bis vor 20 Jahren nur im Mittelmeerraum, sei inzwischen jedoch auch in NRW angesiedelt. Sodass sich viele Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland fragen, wie sie die Spinne mit dem prägnanten Namen in freier Wildbahn (oder ihren eigenen vier Wänden) erkennen können. Denn: Die Spinne ist giftig. Ihr Biss ist zwar ziemlich harmlos, aber durchaus unangenehm.

Daran erkennt man die Nosferatu-Spinne

Beine: acht (wie bei allen Spinnentieren), haarig, geringelt

acht (wie bei allen Spinnentieren), haarig, geringelt Größe (ohne Beine): 1 bis 1,9 Zentimeter

1 bis 1,9 Zentimeter Spezielle Merkmale: gelblich-schwarz gefärbt, Zeichnung auf Vorderkörper ähnelt einem Totenschädel (oder je nach Perspektive der Figur Nosferatu aus dem gleichnamigen Stummfilmklassiker), schwarzer Fleck auf Hinterleib, robuster Körperbau

gelblich-schwarz gefärbt, Zeichnung auf Vorderkörper ähnelt einem Totenschädel (oder je nach Perspektive der Figur Nosferatu aus dem gleichnamigen Stummfilmklassiker), schwarzer Fleck auf Hinterleib, robuster Körperbau Ist die Nosferatuspinne giftig? Ja, ihr Biss ist für Menschen jedoch nicht gefährlich und fühlt sich etwa wie ein Wespen- oder Mückenstich an

Ja, ihr Biss ist für Menschen jedoch nicht gefährlich und fühlt sich etwa wie ein Wespen- oder Mückenstich an Weitere Besonderheiten: Baut kein Netz, kann auch auf sehr glatten Oberflächen laufen

Die Nosferatu-Spinne ist nur eine von etlichen Spinnenarten, die in NRW verbreitet sind – nicht nur aufgrund ihres spektakulären Namens dürfte sie jedoch bei Menschen in NRW besonders bekannt sein. Ihren Namen hat die Spinne übrigens von der charakteristischen Zeichnung auf ihrem Rücken, die manche an die Figur „Nosferatu“ aus dem gleichnamigen Stummfilmklassiker von 1922 erinnert, die auf Bram Stokers Gruselroman „Dracula“ basiert. Zum Gruseln dürfte vielen Menschen auch zumute sein, wenn sie eine der diversen in NRW lebenden Schlangen-Arten beobachten sollten.

Die Nosferatu-Spinne ist zurück in NRW – und an einigen Merkmalen leicht zu erkennen. © fotototo/Imago

Giftige Nosferatu-Spinne vs. Große Hauswinkelspinne: Worin unterscheiden sie sich?

Die Nosferatu-Spinne ähnelt einer Spinnenart, die sehr häufig in Wohnungen in Deutschland und NRW auftaucht: die ungiftige Hauswinkelspinne. Doch es gibt klare Unterscheidungsmerkmale:

Nosferatu-Spinne Große Hauswinkelspinne Beine acht, haarig, geringelt acht, haarig, geringelt oder gefleckt Aussehen/Merkmale Gelblich-schwarz gefärbt, Zeichnung auf Vorderkörper ähnelt Totenschädel/Nosferatu, schwarzer Fleck auf Hinterleib, robuster Körperbau Braun gefärbt, runder Hinterleib, weiche Haare Größe (ohne Beine) 1 bis 1,9 Zentimeter 1,0 bis 1,6 Zentimeter Giftig Ja Nein Biss Nicht gefährlich, Biss ähnelt Mücken- oder Wespenstich Nicht gefährlich Besonderheiten Baut kein Netz, kann auf glatten Oberflächen laufen Lebt in einem Netz, kann nicht auf glatten Oberflächen laufen, längere Beine als Nosferatu-Spinne (acht bis 10 Zentimeter)

Nosferatu-Spinne häufiger in NRW zu sehen – sie verfolgt ihre Beute und schlägt dann zu

„Eine Besonderheit ist, dass sich die Nosferatu-Spinne selbst an senkrechten Glasscheiben festhalten kann. Möglich machen das spezielle Hafthaare an den Beinen“, erklärt der NABU weiter. Obwohl Zoropsis spinimana, so der wissenschaftliche Name der Nosferatu-Spinne, zu den Webspinnen zählt, baut sie keine Netze, um ihre Beute zu fangen. Stattdessen verfolgt sie ihre Beute und stößt dann blitzartig vor. Fäden spinnen kann sie aber trotzdem: Sie webt ihre Eier in einen Kokon und in ein großes Gespinst aus Kräuselfäden ein und bewacht dieses. (mo) Tipp: Fair und verlässlich informiert, was in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.