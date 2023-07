Frauen erheben neue Vorwürfe gegen Rammstein – nun gerät weiteres Bandmitglied in den Fokus

Von: Momir Takac

Teilen

Gegen Sänger Till Lindemann wird schon ermittelt, jetzt werden neue Vorwürfe gegen Rammstein laut. Diese richten sich gegen Keyboarder „Flake“.

Berlin – Ende Mai waren erstmals Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe erhoben worden, seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin. Lindemann wies Vorwürfe über seine Anwälte zurück, es gilt die Unschuldsvermutung.

Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz von Frau schwer belastet

Doch während Rammstein drei Konzerte in Berlin spielt, werden neue Vorwürfe gegen ein Bandmitglied öffentlich. Weitere mutmaßlich Betroffene gehen an die Öffentlichkeit. Im Fokus steht dabei Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz. Reporter von NDR und Süddeutscher Zeitung sprachen mit zwei Frauen, die von sexuellen Übergriffen berichten.

Rammstein-Sänger Till Lindemann (r.) feuert auf der Bühne mit einem Flammenwerfer auf Keyboarder Christian Lorenz (l.). © picture alliance/dpa | Malte Krudewig

Tagesschau.de berichtet etwa von Jasmin Stevens, die eigentlich anders heißt, und aus einem Land in Südeuropa kommt. Im Dezember 2022 habe sie als 17-Jährige eine Bar im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg besucht. Dort habe sie Lindemann und Keyboarder „Flake“ getroffen. Im Verlauf des Abends sei sie gefragt worden, ob sie die beiden noch in „Flakes“ Landhaus in Brandenburg begleiten wollen. Sie habe zugesagt, da sie in Lindemann „absolut verknallt gewesen“ sei, wie die Frau den Reportern erzählte.

Neue Vorwürfe gegen Rammstein: Frau berichtet von Sex mit „Flake“ in dessen Landhaus

Im Landhaus soll es reichlich Alkohol gegeben haben. Die Betroffene habe sich irgendwann „stark berauscht“ in ein Bett gelegt. Lindemann sei in einem anderen Zimmer verschwunden. Dann soll sich „Flake“ zu ihr gelegt und als sie sich von ihm weggedreht habe, soll der Keyboarder sie wieder zurückgedreht und Sex mit ihr gehabt haben, so erinnert sie sich. Sie habe zwar nicht nein gesagt und sich nicht gewehrt, den Sex aber nicht gewollt. „Ich habe es geschehen lassen. Ich war wie off, abgetrennt von mir selbst“, schilderte Stevens den Reportern, sie sei einfach nur dagelegen. „Ich war mindestens super betrunken und er wusste es, weil er die ganze Zeit dabei war. Ich war einfach nicht mehr bei Sinnen.“

Frauen haben Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz schwer belastet. © IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Stevens, die eine eidesstattliche Versicherung abgab, leide bis heute unter den Erfahrungen von damals und sei auch lange in Therapie gewesen. Bekannte der Frau bestätigten, dass sie immer wieder über den Vorfall von damals gesprochen hatte. Tagebuchaufzeichnungen, Fotos und Unterlagen der Therapeutin decken sich laut tagesschau.de mit ihren Aussagen.

Rammstein: Frau erzählt von heftigen Unterleibschmerzen nach Partynacht mit Bandmitgliedern

Eine zweite Frau berichtete NDR und SZ von einem Fall aus dem Jahr 1996. Sybille Herder (Name geändert) sei im Februar als 22-Jährige auf einem Rammstein-Konzert in Gera gewesen. Nach dem Auftritt habe sie mit Bandmitgliedern im Hotel kräftig gefeiert. Dabei gewesen sein sollen etwa Lindemann, „Flake“ und Schlagzeuger Christian Schneider, der sich nach dem Aufkommen der Vorwürfe gegen Lindemann als erstes Bandmitglied äußerte.

Rammstein – brachiale Musik und feurige Shows Fotostrecke ansehen

Im Laufe des Abends habe Herder das Bewusstsein verloren, am nächsten Morgen sei sie nackt auf dem Fußboden neben „Flake“ aufgewacht. Ihr Unterleib habe sich „wie zerfetzt“ angefühlt, schilderte sie. Es seien Schmerzen gewesen, die sie so nie verspürte. Die Frau wisse nicht, was in der Nacht geschah, ebenso wenig, woher ihre Schmerzen kamen. Erst recht nicht, wer dafür verantwortlich war.

„Flake“ und Schneider weisen Vorwürfe zurück

Herder habe damals überlegt, zur Polizei zu gehen, tat es aber nicht, da „mir das ohnehin keiner geglaubt hätte, im Februar 1996“, sagt sie. Später habe sie sich aber Freunden und Bekannten gegenüber geöffnet. Auch sie versicherten ihre Aussagen gegenüber NDR und SZ zur Vorlage bei Gericht an Eides statt.

Keine der beiden Frauen hat bislang Anzeige erstattet, berichtet tagesschau.de. Verjährt wären die Vorfälle, sollten sie sich wie geschildert abgespielt haben, nicht. „Flake“ und Schneider wiesen die Vorwürfe über ihre Anwälte als unzureichend belegt zurück, sie berufen sich außerdem auf ihre Intimsphäre. Lindemann antwortete nicht auf Fragen zu den Aussagen. Vor Kurzem wandte sich Rammstein in der Lindemann-Debatte per Instagram-Statement erstmals an die Fans. (mt)