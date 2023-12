Dieser Ort in NRW ist bei deutschen Touristen besonders beliebt

Von: Eva Burghardt

Rund um Medebach gibt es einen zusammenhängenden Wanderweg. © Stefan Ziese/imago

Medebach ist eine Kleinstadt im Sauerland. Laut einer Untersuchung ist sie bei Urlaubern besonders beliebt. Freizeitangebote gibt es dort einige.

Medebach – Was haben Sylt, Norderney und die Kleinstadt Medebach im Sauerland gemeinsam? Sie alle zählen zu den beliebtesten Urlaubszielen in ganz Deutschland. Das hat eine Untersuchung des Reiseportals „Holiday Check“ ergeben. Anhand von Daten wurden ermittelt, in welche Städte und Orte im Laufe eines Jahres besonders viele Menschen reisen. Medebach liegt demnach unter den ersten zwanzig. Was den Ort so besonders macht, verrät 24RHEIN.