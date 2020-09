Fünf tote Kinder in Solingen gefunden

In einer Wohnung in Solingen hat die Polizei am Donnerstag einen grausamen Fund gemacht.

Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in Solingen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sind vor Ort.

Die Umstände der Tragödie in Solingen sind noch völlig unklar.

Solingen. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Solingen sind am Donnerstag fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigt die Polizei. Ein Großaufgebot ist seit etwa 13.45 Uhr in dem Wohngebiet in Solingen im Einsatz, wie das Solinger Tageblatt* berichtet. Auch Seelsorger sind vor Ort. Wie es zu der Tragödie kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Kinder waren alle jünger als 14. Genau Angaben zum Alter der Kinder konnte die Polizei noch nicht machen.

Die Mutter der toten Kinder, eine 27-jährige Frau, hat sich offenbar am Donnerstagvormittag in Düsseldorf versucht, das Leben zu nehmen. Unbestätigten Informationen zufolge stürzte sich die Frau vor einen Zug. Sie überlebte schwer verletzt und wird nun in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt.

In dem Solinger Wohngebiet traf am frühen Nachmittag auch die Spurensicherung ein. Der Tatort an der Hasselstraße in Solingen ist weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen soll es im Laufe des Tages geben. *solinger-tageblatt.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.