Berlin will Magnetschwebebahn testen – Experte warnt vor „unkalkulierbaren Risiken“

Von: Nico Reiter

Heiß diskutiert wird die Sinnhaftigkeit einer Magnetschwebebahn in Berlin. Während die CDU bereits eine Pilot-Strecke plant, äußern sich Experten kritisch zum Projekt.

Berlin – CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Stettner möchte eine Magnetschwebebahn für Berlin durchsetzen und spricht sich im Interview mit rbb24 für das Verkehrsmittel aus. Den Angaben zufolge habe man sich in einer schwarz-roten Koalition auf das Projekt geeinigt. Stettner sieht die Bahn als gute Alternative zu U-Bahn und Tram.

Zunächst ist eine ungefähr fünf Kilometer lange Pilotstrecke durch die Berliner Innenstadt geplant. Ein genauer Ort steht noch nicht fest. Stettner erhofft sich nicht mehr als drei Jahre Bauzeit, ihm zufolge sei das ein weiterer Vorteil. Während die CDU sich für eine Pilotstrecke einsetzt, äußern sich einige Experten kritisch zum Projekt und hinterfragen die Verwendungszwecke von Magnetschwebebahnen im Nahverkehr. Die Wichtigkeit des öffentlichen Verkehrs in Deutschland zeigt sich in Projekten wie dem Deutschland Ticket.

Teststrecke des Transrapid in Lathen - Eine ähnliche Magnetschwebebahn könnte es bald in Berlin geben © Joachim Schulz/Imago

Magnetschwebebahn in Berlin? Schienenfahrzeugs Experte Markus Hecht kritisch

Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge an der Technischen Universität Berlin, sieht das Projekt in einer Pressemitteilung der Universität Magnetschwebebahn kritisch: „Ich wundere mich sehr, dass hier der Entscheid für eine neue Technologie im Vordergrund steht und nicht die Frage, welcher Verkehrsbedarf in Zukunft an welcher Stelle in Berlin befriedigt werden soll“.

Eine Vertreterin der Pressestelle für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt in Berlin versichert unserer Redaktion aber, dass das bestehende Netz nicht unter dem Projekt leiden wird: „Wir werden in Berlin nicht das eine tun und das andere lassen. Der Netzausbau und die Pflege des vorhandenen Netzes sind von einer innovativen Idee wie der Magnetschwebebahn nicht betroffen.“

Dirk Stettner argumentiert mit niedrigeren Kosten. Eine Magnetschwebebahn sei vergleichsweise günstig und dabei schneller zu bauen als etwa eine U-Bahn-Linie. „Die Kosten für den Bau einer aufgeständerten Magnetschwebebahn denen für eine neue U-Bahn-Strecke gegenüberzustellen, ist wie ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen“, findet Markus Hecht. „Natürlich ist eine unterirdische Bahn teurer als eine aufgeständerte oberirdische – aber das muss deshalb keine Magnetschwebebahn sein.“ Eine übliche Bahnstrecke sei ebenfalls billiger als eine U-Bahn-Strecke.

Experte sieht bei Magnetschwebebahn in Berlin mehr Nachteile als Vorteile

Zudem sieht Hecht in den Magnetschwebebahnen „unkalkulierbare zeitliche und finanzielle Risiken“. Schienenbahnen seien entlang der Strecke mit Fluchtwegen ausgestattet. Passagiere könnten im Notfall jederzeit das Fahrzeug verlassen. Wie die Sicherheitsvorkehrungen an Magnetschwebebahnen aussehen würden, ist unklar. Für eine Zulassung in vertretbarer Zeit sind laut dem Wissenschaftler solche Überlegungen aber dringend. „Priorität hat bei uns Sicherheit vor Schnelligkeit“, versichert die Pressesprecherin der Stadt Berlin.

„Auch dass die Magnetschwebebahn vollautomatisch und personallos verkehren soll, ist für neue Nahverkehrssysteme heute Standard und keineswegs ein Spezifikum einer Magnetbahn“, so Hecht. Autonom fahrende Busse werden schon in mehreren Städten erprobt. Eine fahrerlose U-Bahn gibt bisher in Deutschland nur in Nürnberg.

„Einfach sinnlos“ – Idee einer Magnetschwebebahn laut Sozialforscher nicht zeitgemäß

„Das wäre eine gute Idee für das Berlin in den 20er, 30er oder 40er Jahre gewesen, aber nicht für das heutige Berlin“, denkt Andreas Knie, der Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, über das Projekt. Die vorhandenen Massenverkehrsmittel auszubauen, würde für die Stadt ausreichen. „Die Idee, jetzt einen ganz neuen Verkehrsträger zu bauen in einer hochverdichteten, hoch versiegelten Stadt, ist aus der Zeit gefallen und einfach sinnlos.“

Die Magnetbahn am Potsdamerplatz in Berlin 1990 © Detlev Konnerth/Imago

Die Idee einer Magnetschwebebahn in Berlin ist nicht neu. In den 80er Jahren wurde im damaligen West-Berlin eine Magnetbahn auf der Strecke der früheren U2 errichtet. Sie war allerdings nur drei Jahre in Verwendung. Nach der Wende wurde das Projekt beendet und die Ressourcen für den Ausbau des U-Bahnnetzes eingesetzt. Auf bereits existierende Pläne für neue U-Bahn- oder Tramstrecken sollen die Pläne für die neue Magnetschwebebahn laut Schreiner keine Auswirkungen haben.