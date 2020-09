Berlin: Pastor tot in eigener Wohnung aufgefunden - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Nach dem Tod eines Berliners Pastors geht die Polizei von einem gewaltsamen Tod aus. Nun konnten zwei Männer festgenommen werden.

Ein Berliner Pastor wurde leblos in seiner Wohnung gefunden.

Die Mordkommission ermittelt und bittet um Hinweise.

Nun konnten zwei Männer festgenommen werden.

Update vom 2. September: Rund zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Pfarrers in Berlin-Moabit sind in Rumänien zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Bei ihnen soll es sich um zwei 20 und 24 Jahre alte Männer aus dem Bekanntenkreis des toten Pfarrers handeln. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch erklären, wurden sie demnach bereits am 21. August verhaftet. Sie sitzen seither in Auslieferungshaft. Welches Motiv dem Verbrechen zugrunde liegt, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Der 77-jährige evangelische Pfarrer war am 4. Juli tot in seiner Wohnung in der Thomasiusstraße in Berlin entdeckt worden. Nachbarn hatten Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem der Pfarrer einige Tage nicht gesehen worden war. Eine Obduktion bestätigte die Annahme, dass der Mann umgebracht wurde. Wie genau und warum das geschah, ist bisher nicht bekannt.



Die Ermittler vermuten, dass der 77-Jährige bereits am 30. Juni oder 1. Juli umgebracht wurde. Sie bitten in dem Fall weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Mordkommission will wissen, wer das Umfeld des Getöteten beschreiben kann oder am Tatort zum mutmaßlichen Tat-Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet hat.

Berlin: Pastor tot aufgefunden - Polizei prüft erste Hinweise

Update vom 6. Juli, 12.15 Uhr: Das mutmaßliche Verbrechen an dem Pastor Reinhold Zuber aus Berlin wirft viele Fragen auf. Nachdem Nachbarn am Samstag aufgefallen war, dass der 77-Jährige bereits mehrere Tage nicht mehr im Wohnhaus gesehen worden war, wurden die Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert.

Diese fanden laut Polizei den leblosen Pastor in seiner Wohnung. Laut offizieller Mitteilung soll Zuber bereits am Dienstag oder Mittwoch ums Leben gekommen sein. Doch wer der Täter ist, das scheint bislang noch unklar. Doch wie die Nachrichtenagentur KNA nun berichtet, sollen bei der Polizei in den vergangenen 24 Stunden bereits zehn Hinweise eingegangen sein. Diese sollen demnach nun geprüft werden, wie ein Polizeisprecher gegenüber der KNA bestätigte.

Berlin: Pastor tot aufgefunden - öffnete er ihm selbst die Tür?

Update vom 5. Juli, 22.11 Uhr: In dem Fall um den Berliner Pastor (siehe Erstmeldung) sind erste Erkenntnisse über die Todesursache bekannt geworden. So soll der 77-Jährige dem Täter die Wohnungstür vermutlich geöffnet haben.

Er starb vermutlich „durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper“, sagte ein Ermittler gegenüber Bild (hinter Bezahlschranke). Weiter will das Blatt erfahren haben, dass sich an der Wohnungstür des Opfers keine Einbruchsspuren finden ließen, was darauf schließen lasse, dass der Berliner dem Täter die Tür geöffnet hatte.

Pastor in Berlin tot aufgefunden - Obduktion bestätigt schlimmen Verdacht

Erstmeldung vom 5. Juli, 16.48 Uhr:

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat im Stadtteil Moabit einen 77 Jahre alten Pastor tot in dessen Wohnung gefunden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Mann getötet wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Feuerwehr und Polizei waren am Samstag von anderen Bewohnern des Mehrfamilienhauses alarmiert worden, weil sie den Mann seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten.

Schon beim Auffinden der Leiche am Samstagmittag habe es erste Hinweise darauf gegeben, dass der Mann getötet wurde. Als Tatzeit ziehen die Ermittler den vergangenen Dienstag oder Mittwoch (30. Juni/1. Juli) in Betracht. Mit einem Bild des Opfers bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Pastor in Berlin leblos aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Die Mordkommission fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kannte Reinhold Zuber und kann Angaben zu seinem Umfeld machen?

und kann Angaben zu seinem Umfeld machen? Wer hat im genannten Tatzeitraum im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise nimmt die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 - 911666 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pastor Reinhold Zuber (77) in Moabit getötet! Die 6. Mordkommission der @polizeiberlin sucht nach Hinweisen.https://t.co/Gvn5TTAExM pic.twitter.com/3UdDpCz9jZ — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) July 5, 2020

