Schul-Schock: Details aus Unterricht bekannt - Lehrerin bestrafte schlechte Schüler mit fragwürdigen Methoden

Ein Vorfall in einer Berliner Grundschule schockiert Eltern.

Eine Lehrerin hat die Leistung von ihren Drittklässlern mit einer besonderen Methode beurteilt.

Die Schülerinnen und Schüler hatten sich eine Rückmeldung gewünscht.

Berlin - Im Unterricht hat eine Lehrerin an einer Grundschule schlechten Schülern und Schülerinnen eine schwarze Krone aufgesetzt und die Mitschüler aufgefordert die Kinder auszubuhen. Für gute Leistungen im Unterricht forderte die Lehrerin dagegen Applaus. Wie der Tagesspiegel berichtet, soll sich der Vorfall bereits im August in einer dritten Klasse ereignet haben. Besonders heikel: Unter den schlechten Schülern soll auch ein jüdisches Kind gewesen sein. Nach der Unterrichtsstunde sollen sich Eltern demnach schockiert an die Schulleitung gewandt haben.

Lehrerin in Berlin lässt schlechte Schüler ausbuhen - alles nur ein „Missverständnis“?

Die Schulleitung sprach gegenüber der Zeitung von einem „Missverständnis“. Das Thema sei inzwischen mit Schülern, Eltern und der Lehrkraft geklärt worden. Die Bildungsverwaltung stufte den Vorfall nicht als antisemitischen Fall ein, da nicht nur das jüdische Kind eine schwarze Krone aufgesetzt bekommen habe.

„Fragwürdige Pädagogik“, nennt Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die Kronen-Methode im Tagesspiegel. Da es sich um einen einmaligen Vorfall gehandelt und die Schulleitung die Praxis unterbunden habe, sei die Schulaufsicht auch nicht aktiv geworden. Diese Handhabung würde dem Berliner Konzept der eigenverantwortlichen Schulen folgen, so der Sprecher.

Vorfall in Schule wird bekannt - Kronen-Methode statt Schulnoten

Da es bei den betroffenen Kinder in der dritten Klasse keine Noten gibt, hätten sich die Schüler eine Rückmeldung durch die Lehrerin gewünscht, erklärt Klesemann der Zeitung. Die „frische Lehrerin“ habe gemeinsam mit ihren Schülern ein „Feedback-Konzept“ erarbeitet. Das Ergebnis war dann die Kronen-Methode. Nach dem Berliner Schulgesetz gibt es in der ersten und zweiten Jahrgangsstufe keine Noten, sondern nur „verbale Beurteilungen“. Ab der dritten und vierten können „die Mehrheit der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klasse“ eine Notengebung beschließen.

Beim Thema Schulnoten gibt es in Deutschland unterschiedliche Standpunkte. Die Vor- und Nachteile der Schulnoten gerade in der Grundschule wird oft hitzig diskutiert. Die Kultusminister der einzelnen Bundesländer entscheiden über die Notenvergabe. So unterschiedlich die Meinungen hier sind, gibt es bestimmt bessere Methoden, als Leistungen mit der Kronen-Methode den Kindern verständlich zu machen. Auch, wenn sich der Mathe-König bestimmt über seine Krone und den Applaus freut. (ml) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

