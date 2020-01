Berlin: Mann mit „mickrigem“ Genital per Straßen-Aushang gesucht - Das sagt die Polizei

Ein „Ich suche dich“-Aushang in Berlin bekommt viel Aufmerksamkeit im Netz. Gesucht wird nach einem Mann mit „ziemlich mickrigem“ Geschlechtsteil.

Mit einem „Ich suche dich!“-Aushang sucht jemand in Berlin nach einem Mann.

nach einem Mann. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Exhibitionisten .

. Bei Reddit sorgt der Zettel für viel Aufsehen.

sorgt der Zettel für viel Aufsehen. Inzwischen hat sich die Polizei dazu geäußert.

Update vom 31. Dezember 2019: Inzwischen hat sich die Polizei gegenüber unserer Onlineredaktion geäußert. „Auf die Schnelle lässt sich nicht herausfinden, welcher Sachverhalt gemeint ist“, erklärt Martin Halweg, Sprecher der Berliner Polizei. „Nach bisherigen Recherchen ist ein Sachverhalt ermittelt worden, angezeigt am 17.12., allerdings aus der Heinz-Galinski-Straße. Das ist zwar noch Wedding, passt aber nicht zum Suchgebiet, das die oder der Geschädigte angegeben hat."

Es lässt sich also bisher nicht eindeutig zuordnen, ob die/der Aushangersteller/in wirklich Anzeige erstattet hat. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht bestätigen, ob die Anzeige vorhanden ist“, erklärt Polizeisprecher Halweg.

„Ich suche dich“: Aushang für Mann mit „ziemlich mickrigem“ Geschlechtsteil

Unser Artikel vom 30. Dezember 2019:

Berlin - „Ich suche dich!“-Laternenzettel sind nichts Ungewöhnliches. Und werden nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten und Dörfern oft gesichtet. In der Regel hat dann eine Person eine andere gesehen und sie nicht angesprochen, doch die Sehnsucht ist groß, diese wiederzufinden. Oder es geht um eine Wohnung. Oder um Dating.

Bei einem Zettel, der nun abfotografiert bei Reddit gelandet ist, ist das aber nun GANZ anders. Denn nach dem „Ich suche dich!“ und einer Personenbeschreibung geht‘s ganz anders weiter. Der Mann habe „einen ziemlich mickrigen Penis, den du mir sehr überraschend und in aller Öffentlichkeit offenbart hast.“

Exhibitionist in Berlin per Aushang gesucht

Es bleibt im vermeintlich freundlichen Ton. „So viel Mut und Charme sollte belohnt werden. Gerne würde ich dich kennen lernen. Melde dich doch unter: ...“ Es folgt die Adresse der örtlichen Polizeidirektion in Berlin. „Dort wirst du bereits erwartet. Anzeige ist raus.“ Obendrein gibt‘s mit Zwinkersmiley „Frohe Weihnachten, auch an den kleinen Zipfelmann.“

Man sei sich in Berlin „bereits zum zweiten Mal zufällig im Wedding/Gesundbrunnen/Soldiner Kiez begegnet.“

Dass der Zettel echt ist, ist natürlich nicht bestätigt. Es deutet aber auch wenig auf einen Fake hin. Eine Fälschung wäre wohl zu aufwändig. Und so etwas denkt man sich ja auch nicht so einfach aus. Den Zettel habe er am Pankeufer entdeckt, schreibt der Nutzer auf Rückfrage.

Lustig ist das alles natürlich nicht. Eine Frau (oder ein Mann?) sucht hier einen Exhibitionisten, der sie belästigt hat. Sie macht das nur auf sehr ungewöhnliche Weise.

Video: Bei Fotoshooting: MMA-Fighterin verprügelt onanierenden Exhibitionisten

Berlin: Reddit-Nutzer kommentieren den ungewöhnlichen Suchzettel

Entsprechend verblüfft sind auch die Reddit-Nutzer. „Das zu lesen war eine Achterbahn von ‚verzweifelte Dating-Anfrage‘ bis hin zu ‚Oha, Rache!‘ bis hin zu ‚Oh, Straftat!‘ mit Twist am Ende. Besser als die letzte Staffel ‚Black Mirror‘!“.

Einige werden ganz deutlich und führen das weg von der Humorschiene, in der das Thema Exhibitionismus ja auch nichts zu suchen hat. „Dass die andere Person nicht damit einverstanden ist, ist doch gerade der Kick daran für diese kranken Leute. Es geht ja nicht nur darum, ‚sich zu zeigen‘. sondern eigentlich darum die andere Person zu erniedrigen und psychische/sexuelle Gewalt auszuüben, indem man jemanden zwingt, etwas zu tun, dass die Person gar nicht will (in diesem Fall, seinen ekligen Pimmel anschauen).“

Unsere Onlineredaktion hat bei der Berliner Polizei angefragt, ob eine entsprechende Anzeige angegangen sei.

Am Montag kam es am Checkpoint Charlie in Berlin zu einem Großeinsatz, weil Schüsse gemeldet wurden.

Auch ein Foto aus einem Bus in Berlin ist viral gegangen - doch der abgebildete Mann wurde fälschlicherweise gefeiert.

mm/tz