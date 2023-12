Berliner Burgerkette eröffnet große Filiale in Köln

Von: Johanna Werning

In Berlin gibt es bereits zehn Burgmeister-Filialen. Jetzt ist eine weitere in Köln geplant (Archivbild). © Schoening/Imago

Die Berliner Burgerkette Burgermeister expandiert. Bereits in wenigen Wochen soll eine neue Filiale in Köln eröffnen – auf insgesamt zwei Etagen.

Köln – In Berlin ist die Burgerkette Burgermeister bereits etabliert. Mittlerweile gibt es zehn Läden der grünen Burgerkette. Jetzt sollen auch außerhalb der Hauptstadt weitere Filialen eröffnen. Unter anderem ist in Köln ein neuer Standort geplant. Und der hat es in sich. „Es wird die größte Filiale von uns“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage von 24RHEIN mit. Auf zwei Etagen soll es dann Sitzgelegenheiten geben. Und damit nicht genug: Es sind weitere Besonderheiten geplant.

