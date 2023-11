Verdi ruft zum Streik auf: Lohnforderungen im öffentlichen Dienst eskalieren

Von: Adriano D'Adamo

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Tarifgemeinschaft der Länder hält die Forderungen für nicht leistbar.

Hamburg – Am Montag, dem 27. November, haben Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in Hamburg ihre Warnstreiks für bessere Bezahlung fortgeführt. Laut der Gewerkschaft Verdi waren diesmal Angestellte verschiedener Bereiche aufgefordert, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Dazu zählten unter anderem die Bezirksämter, die Feuerwehr und der Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer. Es wurde nicht erwartet, dass die Streiks größere Auswirkungen auf die Bevölkerung haben.

Warnstreik an Schulen: 10,5 Prozent mehr Gehalt gefordert

In Hamburg soll es am Dienstag, dem 28. November weitergehen. Die Gewerkschaften planen, dass Mitarbeiter aus Schulen, der Schulbehörde und Schulbau Hamburg in den Warnstreik treten. Eine Versammlung ist für 11 Uhr am Dammtorbahnhof angesetzt. Beamte, darunter viele Lehrer in Hamburg, sind von dem Ausstand ausgeschlossen, da sie nicht streiken dürfen.

Verdi setzt sich für eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder ein. Mindestens jedoch fordert die Gewerkschaft 500 Euro mehr pro Monat. Zudem sollen Nachwuchskräfte 200 Euro mehr bekommen und Auszubildende sowie duale Studenten unbefristet eingestellt werden. Weiterhin fordert Verdi einen bundesweiten Tarifvertrag für studentische Beschäftigte.

Die Tarifgemeinschaft der Länder hat in der zweiten Verhandlungsrunde klargemacht, dass sie die Forderungen für überzogen und unerfüllbar hält. Ab dem 7. Dezember wird in Potsdam in der dritten Verhandlungsrunde über die Gehälter von etwa 1,1 Millionen Angestellten diskutiert. Das Ergebnis wird in der Regel auch auf rund 1,4 Millionen Beamte übertragen. dpa

