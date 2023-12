Besinnliche Proteste? – Letzte Generation besprüht Weihnachtsbäume

Von: Nico Reiter

„Die Letzte Generation“ nutzt Weihnachtsbäume als Leinwand für ihren Protest. Mehrere Städte in Deutschland sind von den Demonstrationen betroffen.

Berlin – Mittwochvormittag (13. Dezember) gehen Aktivisten mit Rucksäcken auf den Weihnachtsbaum vor dem Bundesratsgebäude in Berlin zu. Heraus holen sie Feuerlöscher, die mit oranger Farbe gefüllt sind und besprühen den Baum. Sie sind Teil der Letzten Generation und wollen mit ihrer Aktion ein Statement setzen.

Die Gruppe ist bekannt für ihre aufsehenerregenden Taten. Nicht selten zielen ihre Proteste darauf ab, den Alltag der Menschen zu stören. Nicht immer verlaufen diese Aktionen friedlich. Beim Blockieren von Straßen kommt es öfters zu Konflikten mit Autofahrern. Auch verbale Angriffe von Passanten sind für die Gruppe keine Seltenheit.

Weihnachtlicher Klimaschutz durch die Letzte Generation

Unter dem Motto: „Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe gleich Klimaschutz.“ wurden diesmal die Weihnachtsbäume ins Visier genommen. Schon im vergangenen Jahr sägten Mitglieder der Gruppe die Spitze des Baumes vor dem Brandenburger Tor ab. Die Botschaft dahinter: Der Klimawandel darf auch zu Weihnachten nicht in Vergessenheit geraten. „Inmitten blinkender Lichter, glänzendem Schmuck und festlicher Stimmung lässt es sich leicht vergessen: Wir rasen mit Vollgas in die Katastrophe und unsere Regierungen scheitern in Dubai gerade krachend daran, die Notbremse zu ziehen“, postete die Letzte Generation auf Instagram.

Der Weihnachtsbaum vor dem Bundesratsgebäude wurde mit Farbe besprüht. Dort äußerten sich Aktivisten gegenüber der Berliner Zeitung zu der Bedeutung des Themas in dieser Jahreszeit: „Wir können doch nicht unseren Kindern in die Augen schauen und ihnen frohe Weihnachten wünschen, während wir wissen, dass sie keine Zukunft haben, wenn wir so weitermachen.“

Proteste der Letzten Generation in verschiedenen deutschen Städten

In mehreren deutschen Städten fanden ähnliche Aktionen statt. Die Polizei berichtet von vergleichbaren Vorfällen in Leipzig in der Mädler-Passage, in Oldenburg, München und Nürnberg. Die Aktivisten selbst nennen zusätzlich Rostock und Kiel als Orte ihrer Proteste. Sie haben die Hoffnung auf Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel von Regierungen und Konzernen verloren; „Wir sind selbst dazu aufgerufen, aktiv zu werden und zivilen Ungehorsam zu leisten.“

In Leipzig wurden drei Aktivistinnen von der Polizei angehalten. Es besteht Verdacht auf Sachbeschädigung. Aufgrund ihrer Aktionen sind zahlreiche Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren gegen Mitglieder der Letzten Generation anhängig. Einige wurden bereits verurteilt. Doch die Gruppe lässt sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Im September und November haben die Aktivisten bereits das Brandenburger Tor besprüht. In einem Post ruft die Letzte Generation zu einer friedlichen Massenbesetzung in Berlin im Februar 2024 auf.

