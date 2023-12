Besondere Aktion in NRW: Tausende Menschen singen gemeinsam in einem Stadion

Von: Jonah Reule

In Essen kommen vor Weihnachten wieder tausende Menschen zum Weihnachtssingen am Stadion an der Hafenstraße zusammen (IDZRNRW-Montage) © frontalvision.com/Imago & OlafxFuhrmann/Funke Foto Services/Imago

In Essen findet kurz vor Weihnachten wieder das Weihnachtssingen im Fußballstadion von Rot-Weiss Essen statt. Tausende Menschen werden dazu erwartet.

Essen – Normalerweise kommen im Stadion an der Hafenstraße in Essen die Fans von Rot-Weiss Essen zusammen, um ihre Mannschaft bei Spielen in der dritten Liga anzufeuern. Doch nun gibt es dort eine besondere Aktion: Denn in der Weihnachtszeit kommen am Donnerstag (21. Dezember) tausende Menschen im Stadion zusammen – ganz ohne Fußballspiel. Dann findet dort wieder das Event „Essen singt Weihnachten – Familiensingen im Stadion“ statt. Auch ein besonderer Gast soll daran teilnehmen.

