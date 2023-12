Besondere Geschichte: So veränderte ein Esel die Geschichte Oberhausens

Von: Jonah Reule

Drucken Teilen

In Oberhausen hat der Esel Fritz eine ganz besondere Bedeutung für die Menschen (Symbolfoto). © Vladimir Wegener/Funke Foto Services/Imago

In Oberhausen gibt es heutzutage viele Esel. Doch einer von ihnen prägte die Geschichte der Stadt im Ruhrgebiet ganz besonders.

Mehr zum Thema Wie ein Esel die Geschichte Oberhausens veränderte

Oberhausen – Esel sind nahezu überall in Deutschland zu finden – auch in NRW. Doch manche Esel sind besonders. So auch in Oberhausen: Dort zählt bis heute der Esel Fritz zu den bekanntesten Einwohnern der Stadt. Dieser war einst der erste offizielle Bewohner des Tiergeheges Kaisergarten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Oberhausener liebten Fritz sogar so sehr, dass ihm einmal ein Bericht in einem Jahrbuch des Geheges gewidmet wurde. Darüber hinaus soll es bei dem Esel noch weitere Besonderheiten gegeben haben.

Wa.de erklärt, warum der Esel Fritz für die Menschen in Oberhausen bis heute eine besondere Bedeutung hat.