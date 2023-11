Riesiger See in NRW geplant – was dort entstehen könnte

Von: Maximilian Gang

Teilen

Ein Radweg soll Besucher um den geplanten Tagebausee Hambach in NRW führen – mit „besonderen Orten“ entlang der Strecke. (Visualisierung) © Neuland Hambach/bgmr Landschaftsarchitekten

Die „besonderen Orte“ am geplanten Tagebausee in NRW sollen als erste sichtbare Beispiele des Wandels im rheinischen Revier dienen. Was dort geplant ist.

Mehr zum Thema Am neuen Riesensee in NRW sollen „besondere Orte“ entstehen

Hambach – Das Rheinische Revier in NRW soll in den nächsten Jahrzehnten eine 180-Grad-Wende hinlegen. Dort, wo aktuell nur gigantische Kraterlandschaften zu sehen sind, sollen zukünftig große Gewässer entstehen. RWE will den Tagebau Hambach gar zum zweitgrößten See Deutschlands umfunktionieren. Ein solches Mammutprojekt benötigt Zeit: Laut den Planungen des Energieriesen wird die Grube 2070 vollgelaufen sein. Doch der Wandel im Revier soll schon sehr viel früher sichtbar werden, unter anderem mit einem riesigen Radweg am Ufer des zukünftigen Sees – und „besonderen Orten“ entlang der Strecke.

24RHEIN zeigt, welche „besonderen Orte“ am neuen Riesensee zur Diskussion stehen.