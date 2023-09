Besonderes NRW-Hochhaus: „Windigste Ecke von Gelsenkirchen“

Der „weiße Riese“ in Gelsenkirchen. © Joachim Kleine-Buening/imago

Der „Weiße Riese“ in Gelsenkirchen ist ein sehr besonderes Hochhaus. Der Bereich um das Gebäude gilt als besonders windig. Tatsächlich gibt es für das Phänomen eine Erklärung.

Gelsenkirchen – Im Ruhrgebiet kennt jeder das Hochhaus unter seinem Spitznamen „der weiße Riese“: Das Gebäude aus den 70ern hat eine besondere Form, wegen seiner speziellen Architektur wirkt es luftiger als andere Großwohnanlagen. Fast 200 Wohnungen gibt es in den 18 Stockwerken. Manche sagen: Die Gegend um das Gebäude sei die windigste Ecke der Stadt. Tatsächlich lässt sich das erklären.

