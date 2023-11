Aus Baden-Württemberg kommt die beste Weißwurst Europas

Die Weißwürste haben in Bayern eine echte Tradition. Doch die beste Ware bekommt man nicht in München oder anderswo im Freistaat, sondern in Baden-Württemberg bei der Metzgerei Burkhardt.

Mannheim - Die Weißwurst ist ohne Frage die Leibspeise der Bayern und hat dort auch schon eine lange Tradition. Einer Legende nach wurde die Spezialität am 22. Februar 1857 im Gasthaus „Zum Ewigen Licht“ am Münchner Marienplatz aus der Not heraus erfunden. Als dem Wirt die Schafsdärme zum Befüllen der Bratwürste ausging, schickte er einen Lehrling los, der jedoch mit Schweinedärmen zurückkam. Kurzerhand wurden diese einfach mit der fertigen Masse befüllt und statt gebraten, in heißem Wasser gekocht – geboren war die bayerische Weißwurst.

Mittlerweile wird das Gericht auch deutschlandweit gerne verspeist. Die beste Weißwurst in Deutschland findet man allerdings jedoch nicht in München, sondern in Baden-Württemberg. Das dürfte den Bayern gar nicht schmecken.

Europas beste Weißwurst kommt aus einer Metzgerei in Baden-Württemberg

Die beiden Bundesländer im Süden Deutschland werden gerne miteinander verglichen. Das Duell um die beste Weißwurst gewann nun allerdings überraschenderweise Baden-Württemberg. Metzgermeister Philipp Burkhardt aus Mannheim holte sich den Titel sogar schon zum fünften Mal, wie Bild berichtet. Doch nicht nur das: Französische Feinschmecker haben ihn sogar zum Weißwurst-Europameister erklärt.

1961 gründete Philipp Burkhardts Großvater die Metzgerei. Aus einem Stand auf dem Mannheimer Wochenmarkt ist dann ein Ladengeschäft im Stadtteil Waldhof geworden und nun gibt es dort die beste Weißwurst Deutschlands. „Neben gutem Fleisch und hochwertigen Gewürzen ist für eine gute Weißwurst aber auch viel Fingerspitzengefühl gefragt“, verrät der Metzgermeister. Sein Vater Hans-Peter Burkhardt habe gleich gewusst, dass die Würste preisverdächtig sind: „Denn bei der Weißwurst ist es wie beim Wein. Jeder Jahrgang ist anders und diese Wurst hatte ein ganz besonderes Aroma.“

Metzgermeister Philipp Burkhardt hat nicht nur bereits fünfmal den Titel für die beste Weißwurst Deutschland, sondern ist auch Europameister. © Fotomontage BW24/Screenshot Instagram/Metzgerei Burkhardt

Bayerische Tradition beim Weißwurstessen für baden-württembergischen Metzger ein „No-Go“

Im Gegensatz zu den bayerischen Weißwürsten unterscheiden sich die vom Mannheimer Metzgermeister Philipp Burkhardt im höheren Fleischgehalt und einem „kernigeren Biss“, wie er erklärt. Deshalb ist für ihn auch die bayerische Tradition des Weißwurst „Zuzeln“ bei seinen Würsten ein absolutes „No-Go“. „Denn das sieht ja so aus, als würde man an einem gebrauchten Kondom nuckeln“, sagt er der Bild.

In Sachen Kulinarik übertrumpften sich die beiden Bundesländer schon fast gegenseitig mit außergewöhnlichen Kreationen. Während eine Stuttgarter Bäckerei mit dem Maultaschen-Leberkäse das Netz spaltete, schockten die Bayern die Schwaben dagegen mit ihren „Bayerischen Maultaschen“. Beim Essen hört der Spaß manchmal auf.